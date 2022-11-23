CSO ADA ANKARA bu yıla birbirinden önemli konserlerle veda ediyor

BURNUNU KAYBEDEN PALYAÇO

Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından gerçekleşecek olan Burnunu Kaybeden Palyaço Müzikli, Danslı Çocuk Oyunu 4 Aralık'ta minik sanatseverler ile buluşuyor. Biletlerin şimdiden tükendiği, Nilbanu Engindeniz'in yazdığı ve Birol Engeler'in yönettiği oyunda Deniz Değirmenci, Erhan Temiz, Ezgi Ketenoğlu, Gürcan Ali Gül, Salih Koçhan gibi isimler rol alıyor. Kötü kalpli bir sirk patronu ile sirkte çalışan bir Palyaço'nun hikayesinin konu alındığı oyunda çocukların aklında bir soru beliriyor: "Yalnız, mutsuz, oyun oynayacak arkadaşı bile olmayan küçük bir kral mı olmak istersiniz; yoksa insanlara mutluluk dağıtan, onlarla bir şeyler paylaşmanın güzelliğini tadan bir palyaço mu?"

CAZ YOLCULUĞU

CSO Ada Ankara Caz Serisi kapsamında, Türkiye caz sahnesinin önde gelen piyanistlerinden Kerem Görsev; kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman'dan oluşan triosu ile 4 Aralık'ta Ana Salon'da seyircisiyle buluşuyor.

BAŞKENT SEZON KONSERLERİ

Başkent Quartet ve Başkent Çello Ensemble; D. Shostakovich, Caccini, S. Rachmaninoff, C. Saint Saens, G. Goltermann, J. Werner, D. Popper ve E. Pütz'ün eserlerinden oluşan bir repertuvarla Ana Salon'da 5 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

APARTMENT HOUSE

CSO ADA ANKARA Çağdaş ve Deneysel Müzik Serisi, sanatseverlere ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Oda müziğine yaptıkları katkılardan dolayı 2012 senesinde Royal Filarmoni Ödülü'ne layık görülen İngiliz Çağdaş ve Deneysel Müzik Topluluğu "Apartment House" CSO ADA ANKARA'da konser vermek üzere Türkiye'ye ilk kez geliyor. İngiltere ve Avrupa'nın en prestijli konser salonlarından Wigmore Hall'da düzenli olarak alan sahne alan Apartment House, 20. yüzyılın en efsanevi bestecilerinden John Cage'in erken dönem eserlerinden Haiku ile başlayacak konserinde dinleyicilerine eşsiz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bu çok özel konserde; çarpıcı, esinleyici ve modernizmin sınırsız göğünde süzülürken beklenmedik manzaralar sunacak eser seçkisi dinleyicilere farklı dünyaların kapılarını 7 Aralık'ta açacak.

ARSLAN NOVRASLİ VE ARKADAŞLARI

Azerbaycan'ın önde gelen uluslararası müzisyenlerinden, nefes kesici tar virtüözü Arslan Novrasli 8 Aralık'ta sevenlerine muhteşem bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Cazı, Azerbaycan'ın halk müziği muğamla sentezleyerek, caz, klasik müzik, geleneksel parçalar ve pop müzik türünde başarılı konserler gerçekleştiren Arslan Novrasli şimdiye dek Andrea Bocelli, Joan Rodgers C.B.E, Jeffrey Lloyd-Roberts ve Shlomo Mintz gibi tanınmış müzisyenlerle çalıştı ve pek çok ülkede farklı caz grupları ve senfonik orkestralar eşliğinde sahne aldı. Konserinde kendi ülkesinden sunacağı birbirinden güzel parçaların yanı sıra dünyaca ünlü caz standartlarından oluşturduğu parçalara da yer veren Arslan Novrasli, Brubeck'ten Rafiq Babayev'e, Alizadeh'ten Hancock'a, Maqomayev'den Chick Corea'ya cazseverleri heyecanı ve duygusallığı yüksek unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

''İSTANBUL'DA BOĞAZİÇİNDE ''

Türk Edebiyatı'nın önemli şahsiyetlerinden Orhan Veli Kanık'ın, hüzün, aşk, ayrılık ve İstanbul üzerine yazdığı şiirlerin ve İstanbul'u anlatan şarkıların seslendirileceği bu eşsiz konser 8 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor.

TERJE MİKKELSEN KONSERİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 9 Aralık'ta Ana Salon'unda, Norveçli Şef Terje Mikkelsen yönetiminde Avusturyalı besteci Anton Bruckner'ın 4 Numaralı Mi Bemol Majör tonundaki "Romantik" başlıklı senfonisini seslendirecek.

MEŞK ÂHENGİMİZ

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Bakır Karadağlı'nın konuk şefliğinde, yoz anlayıştan arınmış özel repertuvarla, Şanlıurfa Sıra Gecesi meşk kültür sanatını 9 Aralık'ta sahneliyor. Anadolu'nun birçok yerinde kadim (müzikli) meşk kültürü sanatı vardır. Günümüzde Anadolu meşk kültürümüzün en tanınmışı, şüphesiz Şanlıurfa Sıra Gecesi meşk kültürüdür. Bir irfan meclisi olan bu kültürün kökünde kadim âhilik geleneğinin bulunduğu bilinmektedir. Sıra gecesi geleneği Şanlıurfa'da hâlâ etkinliğini sürdürmektedir. Ancak popüler kültür, yoz etkisini maalesef Sıra Gecesi meşk geleneğinde de göstermiştir.