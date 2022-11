CSO ADA ANKARA bu yıla birbirinden önemli konserlerle veda ediyor

OZAN MUSLUOĞLU QUARTET "TUNES OF TUNA ÖTENEL"

Ozan Musluoğlu, Türk cazının en önemli besteci ve müzisyenlerinden biri olan Tuna Ötenel'in bestelerini Londra Caz Festivali sonrasında ilk defa Ankara dinleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Batu Şallıel saksafon, Uraz Kıvaner piyano, Ozan Musluoğlu kontrbas ve Serkan Alagök davuldan oluşan dörtlü, 78 yılından bugüne bestelenmiş önemli Tuna Ötenel eserlerini 18 Aralık'ta Mavi Salon'a sahnelemeye hazırlanıyor.

POYRAZ BALTACIGİL VE CEM ESEN

Tarihe meydan okumuş birçok eseri ustalıkla icra eden, uluslararası kariyerlerini en üst düzeyde sürdüren üç genç yetenek; Elvin Hoxha Ganiyev (keman), Poyraz Baltacıgil (viyolonsel) ve Cem Esen (Piyano) klasikleri dinamik ve sıra dışı bir ruhla 19 Aralık'ta sanatseverler ile buluşturuyor.

DÓRA PÉTERY SOLO ORG RESİTALİ

Macaristan'ın en parlak org virtüözlerinden Dóra Pétery 20 Aralık'ta sahne alıyor. Macaristan'ın önde gelen org, klavsen ve klavikord sanatçısı Dóra Pétery. Stockholm Messiaen Festivali, Amsterdam Fortepiano Festivali, Halberstadt Cage Festivali ve Bach 24 Festival Müpa Budapest gibi önemli festivallerde sahne aldı. Jordi Savall, Ivan Fischer gibi dünyaca ünlü sanatçılarla konserler veren sanatçı rönesanstan modern müziğe uzanan çok geniş bir repertuvara sahip. Sanatçı CSO ADA ANKARA'daki dinleyicisine klasik batı müziğinin en yüksekteki ustalarından Bach'tan, barok müziğin Venedikli prensi Vivaldi'ye eşsiz Mozart'tan yazdığı org sonatlarıyla bu enstrüman için özel bir sevgi beslediğini kanıtlamış Mendelssohn'a, büyüleyici tınılar sunacak.

MOZART GROUP " CLASSİCAL THERAPY"

MozART Group, yeni projeleri "Classical Therapy" ile ilk kez 22 Aralık'ta hayranlarıyla buluşuyor. 1995'ten beri Avrupa, Asya ve Amerika'nın en prestijli konser salonlarında benzersiz mizahi yaklaşımlarıyla, binlerce müziksevere müzikal terapi yapan MozART Group, klasik repertuvarın en sevilen eserlerini üstün bir performansla yorumluyor.

BİZİM YIRLAR

Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğunun solist sanatçısı Çiğdem Gürdal'ın Türk Dünyası ve Klasik Türk Müziğinden seçkiler sunacağı konser 22 Aralık'ta Mavi Salonda sanatseverlerle buluşacak.

KLASİKTEN GÜNÜMÜZE 'KADİM EZGİLER'

Şef Suat Kılıç yönetimindeki konserin birinci bölümde Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği korosu ses ve saz sanatçıları Şivenümâ makamında klâsik eserlerden oluşan bir repertuvarı 22 Aralık'ta sanatseverler ile buluşturuyor. Konserin ikinci bölümde ise Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistleri Harika Oktay ve Ali Toprak Türk Müziğinin şarkı formunda sevilen eserlerini dinleyiceye sunacaklar.

İSMET İNÖNÜ'YÜ ANMA KONSERİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, "İnatla dinlemezseniz sevemezsiniz. Bir kere sevdiğiniz zaman da vazgeçemezsiniz." diyen, CSO konserlerine büyük ilgisiyle bilinen 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü Anma Konserlerine devam ediyor. CSO'da uzun yıllar müzik direktörlüğü yapan ve orkestraya büyük emek veren duayen Şef Rengim Gökmen yönetiminde 23 Aralık'ta gerçekleşecek konser Robert Schumann'ın La Minör tonundaki Viyolonsel Konçertosunu sanatseverler ile buluşturuyor. Konserin solisti, dünya çapında en önemli konser salonlarında, en saygın festivallerde yer almış genç yetenek, çellist Dorukhan Doruk. Konserin ikinci bölümünde Alman besteci Richard Wagner'in Nürnbergli Usta Şarkıcılar operasının üvertürü CSO'nun yorumuyla dinleyiciyle buluşacak. Konser, yine Alman besteci Richard Strauss'un Güllü Şövalye Süiti ile sona erecek.

TÜM YAYLI ÇALGILAR DÖRTLÜLERİ

Ülkemizin önde gelen oda müziği topluluklarından Donizetti Ödüllü Nemeth Quartet, Necil Kazım Akses'in tüm yaylı dörtlülerini iki konserlik bir seri içinde CSO ADA ANKARA'da gerçekleştirecek. Akses'in oda müziği eserlerinden Dört Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün 45 yıl içinde değişim aşamasını göreceğimiz 2 serilik konserde topluluk, bestecinin I ve II numaralı dörtlülerini 24 Aralık'ta Tarihi Salon'da seslendirecek.

YENİ YIL KONSERİ

New York Times tarafından "çok-yönlü yetenek" olarak adlandırılan, New York, Harlem'den caz solisti, gitaristi ve söz yazarı Allan Harris, Nat King Cole'un en sevilen şarkılarıyla Yeni Yıl'ın umut ve sevgi dolu ruhunu yaşatan harika bir performans ile 24 Aralık'ta sahne alacak. Harris, dinleyicilerini bir zaman tünelinde ağırlıyor; herkesin LP'leri Hi-Fi sistemlerinden dinlediği bir Noel akşamına uzanacağız. Harris; "Winter Wonderland", "Baby It's Cold Outside" gibi hit parçaları ipeksi sesiyle yorumlayarak, Nat King Cole'u anılarımızda canlandıracak.

KARAGÖZ GÖSTERİSİ "HAYAT AĞACI"

Şafak Yılmaz tarafından gerçekleştirilecek olan Karagöz Gösterisi "Hayat Ağacı" etkinliği 25 Aralık'ta minik sanatseverler ile buluşuyor. Geleneksel tiyatromuzun mihenk taşı olan Karagöz'ü aslına uygun, gölge oyunu biçiminde yaşatma amacı taşımakla birlikte yeşil doğayı koruma amacı da güden oyun, içerisinde verilen mesajlarla, yaş ağaca zarar vermenin doğurduğu olumsuzluklardan bahsediyor ve doğal çevreyi geri kazanmanın tek yolunun, ağaç ve ormanlarımızı korumak olduğunu vurguluyor. "Hayat Ağacı" oyunu ile çocukların "birlikten kuvvet doğar", "bir elin nesi var, iki elin sesi var" gibi atasözlerini hissederek yaşamaları ve böylelikle birlik ve beraberliğin önemini çocuklara bir kez daha hatırlatma amaçlanıyor.

SEYREYLE PAŞA'M

Mustafa Kemal Paşa'nın 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaşmasının Türkiye Cumhuriyeti ve özelde Ankara tarihinde önemli bir yeri vardır. Kızılcagün olarak da anılan bu gün için, şef Necmi Kıran yönetiminde Ankara Devlet Türk halk Müziği Korosu özel kurgulu konserini 27 Aralık'ta sanatseverler ile buluşturuyor. Seğmen oyunlarına da yer verilen bu özel konserde, Konuk sanatçı Esat Kabaklı da seyirciyle buluşuyor.

DÜNYADAN HALK ŞARKILARI

Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, Koro Şefi Mine Özalp ile Yeni yıla "Merhaba!" konseriyle 28 sanatseverler ile buluşuyor.

ELİF ÇAĞLAR QUARTET

Türkiye'nin önde gelen caz solistlerinden Elif Çağlar ile piyanoda Can Çankaya, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu'ndan oluşan dörtlü 28 Aralık'ta Mavi Salon'a geliyor. Repertuvarında Elif Çağlar'ın kendi albümlerinden parçaların ve caz klasiklerinin seslendirileceği konser cazseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.