D3 vitamini yağda çözülen vitaminler arasında yer almaktadır. D vitamini çeşitlerinden biri olan bu vitaminin sağlık açısından pek çok yararı mevcuttur. Ayrıca bu vitamin, vücutta depolanabilir özelliğe sahiptir. Bu yazımızda sizler için D3 vitamini nelerde var, D3 vitamini en çok hangi besinlerde, sebzelerde ve meyvelerde bulunur gibi soruların cevaplarını derledik.

D3 Vitamini Nelerde Var?

D3 vitamininin insan sağlığı açısından çok fazla yararı bulunmaktadır. Diş ve kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri olmakla birlikte kanser, yüksek tansiyon, depresyon gibi rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. D3 vitamini alımının en doğal yollarından biri güneş ışığıdır. Güneş ışığı bol miktarda D3 vitamini içermektedir. Günümüzde çok sayıda insanın merak ettiği konulardan biri D3 vitamini nelerde bulunur konusudur. Öncelikli olarak her şeyde olduğu gibi vitamin alımının da dozunda olması gerekir. Doktorların tavsiye ettiği günlük dozda vitamin alınması önemlidir. D3 vitamini birçok hayvansal besinde ve bazı sebze meyvelerde bulunmaktadır.

D3 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

D3 vitamininin kas, kemik, kalp, dolaşım ve sinir sistemi üzerinde çok fazla olumlu etkisi vardır. D3 vitamini yeteri kadar vücutta olmadığında yorgunluk, halsizlik, kemik ağrıları gibi rahatsızlıklar baş gösterir. Pek çok kişi D3 vitamini neyde var sorusunun cevabını merak etmektedir. Bu vitamin en çok yumurta, karaciğer, süt, balık, karides, kırmızı et, tavuk eti gibi hayvansal besinlerde mevcuttur. Ancak hayvansal besinler dışında bazı sebze ve meyvelerde de D3 vitamini vardır. Birçok uzman, özellikle yaz mevsiminde insanların güneşe çıkmasını tavsiye etmektedir. Güneş ışığında bol miktarda D3 vitamini bulunmaktadır. Ancak çok fazla güneşe maruz kalmak da iyi değildir. Bu yüzden güneş ışığından faydalanırken yanmamaya dikkat edilmelidir.

D3 Vitamini En Çok Hangi Meyvede ve Sebzelerde Var?

D3 vitamini açısından zengin olan besinlerin başında hayvansal gıdalar gelmektedir. Hayvansal gıdalar dışında bazı sebze ve meyvelerde D3 vitamini içermektedir. D3 vitamini eksikliğinin yaşanmaması için günlük olarak bu vitaminin vücut tarafından alınması gerekmektedir. Bu vitamin başta karaciğer olmak üzere; böbreklerde, kaslarda, kemiklerde ve bağırsaklarda depolanabilmektedir. Genel olarak D3 vitamini barındıran başlıca sebze ve meyveler ise şunlardır: