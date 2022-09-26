Dağınık banyonuzu 5 dakikada düzenli gösterecek yöntem!

Banyonuzun temiz ve düzenli olması sizi oldukça rahatlatacaktır. Fakat koyduğumuz birçok ürün bu alanı hem dağınık hem de hijyensiz gösteriyor. Peki banyoyu 5 dakikada nasıl düzenli hale getirilir? Gelin birlikte bir bakalım.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN ÜZERİNE EŞYA KOYMAYIN
Çamaşır makinesinin üzerinde tuttuğunuz tüm gereksiz eşyaları çıkarmaya çalışın, banyonuzun ne kadar temiz görüneceğine şaşıracaksınız. Düz görünümde ev temizleyicileri ve kozmetik ürünler banyonuzun dağınık görünmesine neden olur. Ve banyonuzu zamanında temizlemeyi unutmayın.
SABUNLUK İÇİN MUTFAK SÜNGERİ KULLANMAYIN
Bir sünger kesinlikle en iyi görünen sabunluk değildir. Sabun ıslanır ve üzerinde yumuşar, sünger sabunlu suyla o kadar kalınlaşır ki daha çok sümüksü bir madde gibi görünür. Hızlı bir çözüme ihtiyacınız olduğunda sünger kullanmanızda bir sakınca yoktur, ancak daha uzun süreli kullanım için küçük bir aksesuar almak daha iyidir.
ÇOK SAYIDA RAF
Birden fazla şişe ve diğer küçük şeyler görsel bir gürültü kaynağıdır ve banyonuzda dağınıklık hissi yaratır. Mümkünse banyonuzu uygun saklama yerleri ile donatmaya çalışın ve düzenli olarak gereksiz şeylerden kurtulun.
KAPIDA ASILI BORNOZLAR
Banyo yüksek nemli bir yerdir, bu nedenle bornozlarınızı kapıda asılı tutarsanız, nemli olmaları muhtemeldir, bu da bakteriler için ideal bir ortamdır. Ayrıca hoş olmayan bir koku yaymaya başlarlar. Bornozlar (temiz havluların yanı sıra) evin başka bir bölümünde tutulmalıdır.
AMBALAJDA SAKLANAN TUVALET KAĞITLARI
Tuvalet kağıdını ambalajında göstermek ve görünürde bırakmak banyonuzu temiz ve şık göstermez. Banyonuzda yeterli saklama alanı yoksa, kağıdı ambalajından çıkarmak ve kaplarda, sepetlerde veya raflarda saklamak daha güzel bir görüntü verecektir.