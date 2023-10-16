Dağlarından eteklerinden sofralara! Vanlı kadınların topladığı cevizler Türkiye’ye dağılıyor...

Cevizi el birliğiyle toplayarak güzel bir dayanışma örneği ortaya koyduklarını dile getiren Hakan, kooperatifin, ilçedeki kadınların ürünlerini değerlendirmelerine büyük katkı sağladığını vurguladı. Kooperatif Başkanı Aycan Bayazit ise kadınların güçlerini birleştirerek ürünlerini daha geniş alanda pazarladıklarını ifade etti.

Şu anda 18 üyelerinin bulunduğunu ve sayılarını artırmayı amaçladıklarını kaydeden Bayazit, şöyle devam etti: "Üyelerimizin yaklaşık 500 ceviz ağacı var. Hasat yapmaya başladık. Ailelerimizin desteğiyle ağaçlardan silkelediğimiz cevizi topluyor, ayıklamasını yapıyoruz. Daha sonra kurutuyoruz. Kooperatifimiz aracılığıyla da satışa sunuyoruz. Ceviz toplamak çok zahmetli. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. Ağaçların çoğu engebeli arazide. Zorluk çekiyoruz ama pes etmeden ürünlerimizi değerlendirmeye çalışıyoruz. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Her ağaç farklı. Yağ oranı çok yüksek. Cevizimiz çok kaliteli."