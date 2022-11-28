Damat kahvesine neden tuz atılır?

Kahveye tuz atmak, yıllardır yapılan adetlerden biri oluyor. Damat seviyorsa kahveyi içer, sevmiyorsa içmez anlamına geldiği düşünülüyor. Fakat durum sandığınızdan daha farklı. Gelin asıl hikayenin ne olduğuna birlikte bir bakalım.
GELİN BEĞENMEZSE İÇİNE TUZ ATIYOR
Aslında damat kahvesine tuz atılmasının sebebi, eski zamanlarda, görücü usulü istemelerde, gelin ve erkek tarafı birbirlerini süzer sonra gelin hemen kahveyi hazırlarmış. Gelinin ilk kez gördüğü damat adayını beğenip beğenmedi ise yaptığı kahve ile ortaya çıkıyor.
Eğer gelin beğenir ise bolca şeker ekleyerek " seni ailem de ben de istiyoruz" mesajını veriyor. Fakat beğenmez ise damadın kahvesine tuz katarak duygularını belli ediyor. Bunun sonucunda ise tuzlu kahveyi içen damat adayı, kızın kendisini beğenmediğini anlayıp ailesine söyleyerek bu işten vazgeçermiş.
40 YIL UNUTULMAYAN TÜRK KAHVESİ
Ülke genelinde 1.615 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmaya göre katılımcıların en çok tercih ettiği kahve türü yüzde 77 ile Türk kahvesi olurken, her 100 kişiden 95'i Türk kahvesini sevdiğini söylüyor. Araştırmaya göre Türk kahvesi yüzde 55'lik bir oranla Türkçe'de "orta" denilen orta miktarda şekerle tercih ediliyor.
100 KİŞİDEN 73'Ü TÜRK KAHVESİNİ KÖPÜKLÜ TERCİH EDİYOR
Türk kahvesinin yanında en çok tercih edilen lezzet ise yüzde 42'lik onay oranıyla çikolata. Ayrıca her 100 kişiden 73'ü Türk kahvesini "köpüklü" tercih ediyor.
Yapılan araştırmalara göre Türk kahvesi, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde misafirperverliği ifade etme, Ege bölgesinde ise arkadaşlarla bir araya gelme aracıdır.Gün boyu yemeklerden sonra tercih edilen Türk kahvesi, daha çok akşam saatlerinde içiliyor.
EVLİ ERKEKLERİN YÜZDE 47'Sİ TÖREN SIRASINDA TUZLU KAHVE İÇİYOR
Ayrıca Türk kahvesi içen her 100 kişiden 60'ı Türk kahvesinin tadını beğendiğini söylüyor. Türk kahvesi lezzetini sevenlerin yaklaşık yüzde 80'i Marmara bölgesi insanı iken, İç Anadolu Bölgesi'ndeki katılımcılar mola vermek için Türk kahvesi içtiklerini söylüyor.
Her 100 evli kadından 58'i damat adayına tuzlu kahve yaptığını söylerken, evli erkeklerin yüzde 47'si tören sırasında tuzlu kahve içiyor.