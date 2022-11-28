Damat kahvesine neden tuz atılır?

Kahveye tuz atmak, yıllardır yapılan adetlerden biri oluyor. Damat seviyorsa kahveyi içer, sevmiyorsa içmez anlamına geldiği düşünülüyor. Fakat durum sandığınızdan daha farklı. Gelin asıl hikayenin ne olduğuna birlikte bir bakalım.

GELİN BEĞENMEZSE İÇİNE TUZ ATIYOR

Aslında damat kahvesine tuz atılmasının sebebi, eski zamanlarda, görücü usulü istemelerde, gelin ve erkek tarafı birbirlerini süzer sonra gelin hemen kahveyi hazırlarmış. Gelinin ilk kez gördüğü damat adayını beğenip beğenmedi ise yaptığı kahve ile ortaya çıkıyor.

Eğer gelin beğenir ise bolca şeker ekleyerek " seni ailem de ben de istiyoruz" mesajını veriyor. Fakat beğenmez ise damadın kahvesine tuz katarak duygularını belli ediyor. Bunun sonucunda ise tuzlu kahveyi içen damat adayı, kızın kendisini beğenmediğini anlayıp ailesine söyleyerek bu işten vazgeçermiş.