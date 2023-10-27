Damlataş Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Damlataş Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Türkiye'de yer alan ve en bilinen turistik doğal güzellikler sıralamasında ilk sıralarda gördüğümüz Damlataş Mağarası güzelliği ve oluşum şekliyle görenlerin hayran kaldığı mekanlardan biri. Yerli ve yabancı turistlerin en sık görmek istediği güzelliklerden biri olan Damlataş Mağarası nerede ve nasıl gidilir gibi detayları gitmeden evvel bilmek, Damlataş Mağarası giriş ücreti ne kadar ve müzekart geçiyor mu öğrenmek faydalı olacaktır.

Damlataş Mağarası Nerede, Nasıl Gidilir?

1948 yılında inşaat çalışmaları sırasında varlığı meydana çıkan Damlataş Mağarası Antalya ilimizin turistik ilçesi Alanya'da yer almaktadır. Alanya ilçesi dahilindeki Damlataş Caddesinin hemen üzerinde yer almaktadır. Ayrıca beldenin en meşhur tarihi ve turistik yeri Alanya Kalesi'yle Kleopatra Plajına oldukça yakın bir konumda olduğu için tatil için gelen turistlerin ilk olarak ziyaret ettikleri mekanların en başında gelmektedir. Damlataş Mağarası konum olarak Alanya'nın merkezi sayılan bir noktasında olduğu için ulaşım oldukça kolay ve alternatiflidir. Alanya terminaline yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıktadır. Özel araç tercih edenler Alanya ilçesinin herhangi bir noktasından öncelikle Saray Mahallesine ulaşıp sonra Atatürk Bulvarına çıkarak Damlataş Caddesi tabelasını takip ederek Damlataş Mağarasına kolaylıkla ulaşabilirler. Toplu taşıma kullanacak olanlar Antalya merkezden geliyor ise Alanya'ya geçip Damlataş Mağarasının bulunduğu konuma hareket eden toplu taşıma vasıtalarını kullanabilirler.

Damlataş Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Damlataş Mağarasına giriş yapmak belli bir ücret tarifesine bağlıdır. Güncel giriş ücretleri ise tam 15 TL öğrenci 8 TL şeklindedir. Şehit ve gazi yakını, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların Damlataş Mağarasına girişi ücretsizdir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan müzekart maalesef Damlataş Mağarası girişlerinde geçmemektedir.

Damlataş Mağarası Özellikleri Neler?

1948 senesinde mağaranın bulunduğu bölgede çalışmaları yapılan liman inşaatı sırasında, dinamit patlatma sonucu Damlataş Mağarası gün yüzüne çıkmıştır. Bu mağaranın en bilinen özelliği yılın her dönemi sıcaklığı 20-22 derece civarındadır ve bu sıcaklık hiç değişmemektedir. Mağaranın içinden salınan iyon, nem ve radyaktivitenin astım hastalığına çok iyi geldiği bilinmektedir. Bunların yanı sıra mağara içindeki atmosferde yoğun oranda bulunan azot ve oksijen solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir, bu nedenle doktor önerisiyle binlerce solunum yolları hastaları Damlataş Mağarasını ziyaret etmektedir.