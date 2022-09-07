Dayanılmaz ayak kokusunun sebebi nedir?

Günlük yaşantımızda fazlasıyla karşılaştığımız sorunlardan biri de ayak kokusudur. Özellikle yaz aylarında ısının artması ve kapalı ortamda uzun süre ayakkabı ile durulmasıyla, bu sorun daha büyük hale geliyor. Peki bu kokunun nedenini ve nasıl önleneceğini öğrenmek ister misiniz? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 07.09.2022 15:21 PAYLAŞ ABONE OL

Terle birlikte ortaya çıkan bakteriler, kötü ayak kokusunun başlıca nedenidir. Bununla birlikte, mantar enfeksiyonu da ağır bir kokunun oluşmasına neden olur. Ayrıca kullanılan ilaçlar, hormonal değişiklikler ve obezite de vücudun fazla ter üretmesine yol açarak, ayak kokusunu tetikler. Bununla beraber genetik etkenler de önemli rol oynuyor. Kış ve yaz aylarında, kapalı ayakkabı içerisinde kalan, terleyen ayakları, işte bu yöntemlerle oluşacak kötü kokuları engelleyebilirsiniz.

TUZLU SUDA AYAKLARINIZI BEKLETİN Tuzlu su ayak kokusunu önlemede önemli rol oynar. Bu kokuyu önlemek sandığınızdan daha basit. Ayaklarınızı güzelce sabunlu su ile yıkadıktan sonra, geniş bir kabın içerisine ılık su doldurun. Sonra içerisine bir çay kaşığı kadar tuz katın. Eğer kaya tuzu varsa daha iyi olur. Bunu haftada birkaç kez uygulayın sonrasında ayak kokusunun geçtiğini farkedeceksiniz.