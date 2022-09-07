Dayanılmaz ayak kokusunun sebebi nedir?

Terle birlikte ortaya çıkan bakteriler, kötü ayak kokusunun başlıca nedenidir. Bununla birlikte, mantar enfeksiyonu da ağır bir kokunun oluşmasına neden olur. Ayrıca kullanılan ilaçlar, hormonal değişiklikler ve obezite de vücudun fazla ter üretmesine yol açarak, ayak kokusunu tetikler. Bununla beraber genetik etkenler de önemli rol oynuyor. Kış ve yaz aylarında, kapalı ayakkabı içerisinde kalan, terleyen ayakları, işte bu yöntemlerle oluşacak kötü kokuları engelleyebilirsiniz.
TUZLU SUDA AYAKLARINIZI BEKLETİN
Tuzlu su ayak kokusunu önlemede önemli rol oynar. Bu kokuyu önlemek sandığınızdan daha basit. Ayaklarınızı güzelce sabunlu su ile yıkadıktan sonra, geniş bir kabın içerisine ılık su doldurun. Sonra içerisine bir çay kaşığı kadar tuz katın. Eğer kaya tuzu varsa daha iyi olur. Bunu haftada birkaç kez uygulayın sonrasında ayak kokusunun geçtiğini farkedeceksiniz.
SİRKELİ SUDA AYAKLARINI BEKLETİN
Sirke bakterileri öldürme konusunda oldukça etkili bir yöntemdir. Daha birçok faydası olan bu sirkenin ayak kokusunu önlemede oldukça başarılı. Geniş bir kabın içerisine yarım çay bardağı sirkeyi dökün ve ayaklarınızı 5 dakika kadar bekletin. Fazla bekletmemenizde fayda var ayaklarınızda kaşıntıya sebep olabilir.
KARBONAT KULLANIN
Geniş bir kabın içerisine su doldurun ve üzerine karbonat ilave edin. Ayaklarınızı her akşam karbonatlı suda 25 dakika bekletin. Ardından güzelce kurulayın. Karbonat, hem ayak kokusunun giderilmesini sağlar, hem de mantar oluşma riskini düşürür.
YEŞİL ÇAY
Bu yöntem çok yaygın olarak kullanılmasada fazlasıyla işe yarayan bir seçenektir. 2 bardak demlenmiş yeşil veya siyah çayı kovanın içerisine dökün. Üzerine az miktarda sıcak su ekleyin. Ayaklarınızı bu suda 20 dakika bekletin. Sonrasında isterseniz durulayın ya da ayaklarınızı bir gece böyle de bekletebilirsiniz. En son bir havlu yardımıyla ayaklarınızı kurulayın.