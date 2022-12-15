Denemeden bedeninize uygun kıyafet seçimi! Bu sayede size en uygununu seçebilirsiniz…

Deneme kabinlerini beklemeden mükemmel kot pantolonu bulmak için tüyolar…
BOYUN YÖNTEMİ
Bir kişinin bel çevresi, boyun çevresinin yaklaşık iki katıdır ve bu, herhangi bir fiziksel bozukluğu olmayan hemen hemen tüm insanlar için geçerlidir. Kot pantolonunuzu giymeden bel bedeninize göre doğru olup olmadığını öğrenmek için boynunuzda denemek için yapmanız gerekenler:
Önce kot pantolonun iliklenmesi gerekiyor.
Ardından kolyeye benzer şekilde, belinizi ister arkadan ister önden rahat hissettiğiniz şekilde boynunuza sarın. Her ikisi de aynı sonucu verir.
Her iki kenarın da birbiriyle kolaylıkla buluşup buluşmadığına bakın. Kenarlar üst üste biniyorsa, kot sizin için büyük demektir. Eğer üst üste zor zor geliyorlarsa sizin için küçük demektir.
Ancak bu yöntemin sadece normal kesimli kot pantolonlarda uygulanması gerektiğini unutmayın. Düşük veya yüksek belli kotlarda bu yöntem doğru sonuçlar vermeyecektir.
EL YÖNTEMİ
İkinci yöntemimize gelecek olursak, kot pantolonun bel ölçünüze göre uygun olup olmayacağını bulmanıza yardımcı olacaktır. Parmaklarınızı yumruk yapacak şekilde kapatın ve düğmeli kot pantolonun yumruğunuz ile dirseğinizin çevresine yerleştirin. Kolunuz kot pantolonun beline zorlanmadan rahat bir şekilde sığıyorsa ve hiç boşluk da kalmıyorsa sizin için mükemmel bedendedir.
OMUZ YÖNTEMİ
Kot pantolonunuzun bel ve basen ölçüsünden emin olmak zor olabilir. Özellikle kadınlarda vücut yapısı nedeniyle bu durum daha zordur. Bu yüzden kalçanızı ölçmek için omuz yöntemini denerseniz, sorun yaşamadan tam ölçülerinize uygun bir kıyafet seçebilirsiniz.
Öncelikle kot pantalonunun en geniş kısmını bulup ölçün.
Ardından omuz uzunluğunu belirleyin. (bir omuzundan diğerine olan mesafe)
Şimdi her iki ölçümü birbirleri ile karşılaştırın. Aynı çıkarlarsa veya kotun kalçası biraz daha geniş çıkarsa, bu kotu giymekte herhangi bir sorun yaşamazsınız. Omuz mesafesi kot pantolonun kalça ölçüsünden biraz daha fazla olsa bile yine de tam oturacaktır. Bununla birlikte, kot pantolonunuz bol olsun istemiyorsanız, kalça boyu omuz ölçünüzden belirgin şekilde büyük olan seçeneklerden kaçının.
UZUNLUK İÇİN EL YÖNTEMİ
Beğendiğiniz bir kotta boyunuzdan kısa bir model almamak için boyunu kontrol etmek büyük önem taşır.
Kot pantolonun kabul edilebilir uzunlukta olup olmadığını anlamak için, her iki kenarını da tutun ve elinizi rahatça yapabileceğiniz maksimum miktarda gerin. Kotun ortasının boynunuza indiğini veya göğsünüze oturduğunu fark ederseniz, boyu sizin boyunuzdan daha uzun olacak demektir ve paçalarını katlamanız gerekir.Öte yandan, çenenizin üzerinden kalıyor ve ağzınıza dokunuyorsa, bu kot muhtemelen sizin bacak boyunuzdan daha kısa olacaktır. Mükemmel bir uzunlukta kot satın almak için, çenenize zar zor dokunduğunaveya çenenizin hemen altına bittiğine emin olmanız gerekir.
KARIN YÖNTEMİ
Kotu göbek deliğinizden omurganızın bitti yere kadar sarın. Eğer bir ucu tam olarak göbek olduğu kısımda iken diğer taraf omuriliğinizin olduğu yere değiyorsa belinize tam oturacak demektir.
DAR KOTLARDA BACAK KALINLIĞI
Alacağınız dar kotun bileklerinize uygun şekilde oturacağına emin olmak için elinizi kullanabilirsiniz. Elinizi yumruk yapıp kotun paçasına sokun. Eğer tam oturuyorsa sizin için uygundur.
Yukarıda belirtilen ipuçları evrensel olarak uygulanabilir ve herhangi bir fiziksel asimetriye sahip olmadıkça bireylerde işe yarayacaktır.