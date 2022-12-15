Denemeden bedeninize uygun kıyafet seçimi! Bu sayede size en uygununu seçebilirsiniz…

BOYUN YÖNTEMİ

Bir kişinin bel çevresi, boyun çevresinin yaklaşık iki katıdır ve bu, herhangi bir fiziksel bozukluğu olmayan hemen hemen tüm insanlar için geçerlidir. Kot pantolonunuzu giymeden bel bedeninize göre doğru olup olmadığını öğrenmek için boynunuzda denemek için yapmanız gerekenler:

Önce kot pantolonun iliklenmesi gerekiyor.

Ardından kolyeye benzer şekilde, belinizi ister arkadan ister önden rahat hissettiğiniz şekilde boynunuza sarın. Her ikisi de aynı sonucu verir.

Her iki kenarın da birbiriyle kolaylıkla buluşup buluşmadığına bakın. Kenarlar üst üste biniyorsa, kot sizin için büyük demektir. Eğer üst üste zor zor geliyorlarsa sizin için küçük demektir.

Ancak bu yöntemin sadece normal kesimli kot pantolonlarda uygulanması gerektiğini unutmayın. Düşük veya yüksek belli kotlarda bu yöntem doğru sonuçlar vermeyecektir.