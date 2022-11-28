Denemeyen bin pişman! Bu formül kızartmaların yağ çekmesini önlüyor: Yağın içine...

Severek kızarttığımız patatesten sonra en çok kızartılan sebzelerden biri de patlıcan oluyor. Aynı zamanda patlıcan en çok yağ çeken sebzelerden biri. Fakat fazla yağ tüketimi kalp damarlarını tıkayarak, birçok hastalığa da sebep oluyor. Gelin birlikte patlıcan kızartırken, yağ çekmesini önlemenin püf noktalarına bir bakalım.