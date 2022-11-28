Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Denemeyen bin pişman! Bu formül kızartmaların yağ çekmesini önlüyor: Yağın içine...

Denemeyen bin pişman! Bu formül kızartmaların yağ çekmesini önlüyor: Yağın içine...

Kızartma, herkesin severek tükettiği besinlerden biri oluyor. Sabah kahvaltılarında, akşam yemeklerinde sıkça tercih ettiğimiz bu besin aynı zamanda fazla yağ çekmesi ile sağlıksız olmasıyla da biliniyor. Peki kızartmaların yağ çekmemesi için ne yapmamız gerekiyor? İşte bu yöntem ile sebzelerin yağ çekmesini önleyeceksiniz…

Giriş Tarihi: 28.11.2022 13:26
ABONE OL
Denemeyen bin pişman! Bu formül kızartmaların yağ çekmesini önlüyor: Yağın içine...

Severek kızarttığımız patatesten sonra en çok kızartılan sebzelerden biri de patlıcan oluyor. Aynı zamanda patlıcan en çok yağ çeken sebzelerden biri. Fakat fazla yağ tüketimi kalp damarlarını tıkayarak, birçok hastalığa da sebep oluyor. Gelin birlikte patlıcan kızartırken, yağ çekmesini önlemenin püf noktalarına bir bakalım.

TUZLU SUDA BEKLETİN

Patlıcanları güzelce soyup yıkayın. Sonrasında acılığını almak için, soğuk tuzlu su içerisinde bekletin. Sonra suyu değiştirip tekrar suda bekletin. Patlıcanları dilimleyin ve tekrar tuzlu su içerisinde bekletin. Böylelikle bu işlem patlıcanların daha az yağ çekmesini sağlayacak.

ZEYTİNYAĞI İLE KIZARTIN

Zeytinyağı ile kızarttığınız patlıcanlar yağ çekmesini önleyecektir. Aynı zamanda daha lezzetli olacaktır. Ayrıca yağın içerisine biraz sirke eklemeniz de etkili olacaktır.

ORTA ATEŞTE KIZARTIN

Kızartma yaparken ateş derecesi çok önemlidir. Eğer ocağın altını fazla açarsanız fazla yağ çekmesine sebep olursunuz. Sonrasında pişen patlıcanları bir havlu kağıt üzerine alırsanız fazla yağın çekmesini önlemiş olacaksınız.

FIRINDA PİŞİRİN

Patlıcanları yağlı kağıt üzerine yerleştirin. Üzerine tuz ve zeytinyağı dökün sonra fırında verin. Böylece daha lezzetli olacak ve yağ içinde kalmayacak.

KIZARTMA YAPARKEN YAĞIN SIÇRAMAMASI İÇİN YAPILANLAR

  • Kızartma esnasında kapak kullanmanız sıçramasını önleyecektir.
  • Kızartırken tuz eklerseniz yağ sıçrama oranını en aza indirmiş olursunuz.
  • Bir diğer yöntem ise içine biraz ekmek parçası eklemek. Şaşırtıcı geliyor olabilir fakat bu çok işinize yarayacak.
  • Son olarak patlıcanları kuruladıktan sonra yağın içerisine atın.
  • Aynı zamanda tuz ve ekmek içi eklerseniz, yağın sıçramasını engelleyeceksiniz.
SON DAKİKA SON DAKİKA