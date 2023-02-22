Denemeyen bin pişman! Bu yöntem patlıcanın yağ çekmesini engelliyor…

Severek kızarttığımız patatesten sonra en çok kızartılan sebzelerden biri de patlıcan oluyor. Aynı zamanda patlıcan en çok yağ çeken sebzelerden biri. Fazla yağ tüketimi kalp damarlarını tıkayarak, birçok hastalığa da davetiye çıkarabiliyor.