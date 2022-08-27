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Deneyen herkes memnun! Bu yöntem yastıktaki sarı lekelerden eser bırakmıyor…

Sıcak havalarda normal zamanlara göre daha fazla terleriz. Özellikle yaz akşamlarında uyurken, gece fazlasıyla terleriz. Bu durumda zamanla yastıklardaki sarı lekelerin oluşumuna neden olur. Ne kadar yıkasanız da yer eden bu lekelerden kurtulmak imkansız gibi görünsede aslında öyle değil! İşte bu formülle oluşan sarı lekelere veda edeceksiniz…

Giriş Tarihi: 27.08.2022 10:08
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Deneyen herkes memnun! Bu yöntem yastıktaki sarı lekelerden eser bırakmıyor…

Yastık sararmaları sıklıkla karşılaşılan sinir bozucu bir durumdur. Ne kadar temizlesem de çıkmıyor diyenler birçok temizleme yolu deniyor. Fakat bazı yöntemlerin yastıklarınızın yıpranmasına neden olduğunu unutmayın! Gelin birlikte nasıl temizleneceğine bir bakalım.

YASTIKLARDAKİ SARI LEKELER NEDEN OLUR?

Yastık ve yorganlarda sıkça karşılaştığımız bir sorun olan sarı lekeler yalnızca terleme nedeni ile de meydana gelmiyor. Uyurken terlemenin yanında, ağız suyunun akması, nefes alıp verme ve odanın kirlilik seviyesi önemli bir yer alıyor. Bununla beraber, kılıfları az sıklıkla yıkarsanız belli bir süre sonra bu sarı lekeler yer ediyor ve çıkması zorlaşıyor.

YASTIKLARDAKİ SARI LEKELERİ NASIL ÇIKARIRIZ?

Bu formülü evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Pratik bir şekilde hazırlanan ve ekonomik bir karışım olan temizlik karışımını hazırlayarak yastıklarınızı eskisinden bile beyaz yapabilirsiniz. Peki hangi malzemelerle bunu yapabiliriz?

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı sirke
  • 1 su bardağı oksijenli su
  • Yarım su bardağı boraks
  • Yarım su bardağı çamaşır deterjanı

Oksijenli suyu eczaneden ve boraksı da temizlik malzemesi satan yerlerden kolaylıkla bulabilirsiniz. Boraks; mantar, bakteri gibi oluşumlara karşı önemli derecede kalkan oluyor. Bunun dışında istediğiniz deterjanı seçebilirsiniz. Bu temizlik yöntemi iki aşamadan oluşuyor.

UYGULAMA

Büyük bir leğen bulun ve yastığınızı içine yerleştirin. Ardından leğene sirke ve suyu ekleyin. Su taşmayacak şekilde leğeninizi güzelce doldurun. Yastığın tüm lekeli yerlerinin suya değdiğinden emin olun ve iyice bastırın. Bu suda 2-3 saat kadar bekletin. Bu süre içerisinde beyazlatıcı etkisi ile oksijenli su yastığa iyice nüfus edecek. Sirke ise yumuşamasının sağlayacak. Sonra yastığı karışımın içinden alın ve çamaşır makinesine atın. Makinenin bir gözüne deterjanı diğer gözüne ise boraksı dökün. Makineyi ön yıkamalı uzun programda çalıştırın. İşte tüm işlem bu kadar! Yastıklarınız artık lekesiz ve bembeyaz…

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