Deneyen herkes memnun! Bu yöntem yastıktaki sarı lekelerden eser bırakmıyor…

Yastık sararmaları sıklıkla karşılaşılan sinir bozucu bir durumdur. Ne kadar temizlesem de çıkmıyor diyenler birçok temizleme yolu deniyor. Fakat bazı yöntemlerin yastıklarınızın yıpranmasına neden olduğunu unutmayın! Gelin birlikte nasıl temizleneceğine bir bakalım.

Yastık ve yorganlarda sıkça karşılaştığımız bir sorun olan sarı lekeler yalnızca terleme nedeni ile de meydana gelmiyor. Uyurken terlemenin yanında, ağız suyunun akması, nefes alıp verme ve odanın kirlilik seviyesi önemli bir yer alıyor. Bununla beraber, kılıfları az sıklıkla yıkarsanız belli bir süre sonra bu sarı lekeler yer ediyor ve çıkması zorlaşıyor.

YASTIKLARDAKİ SARI LEKELERİ NASIL ÇIKARIRIZ?

Bu formülü evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Pratik bir şekilde hazırlanan ve ekonomik bir karışım olan temizlik karışımını hazırlayarak yastıklarınızı eskisinden bile beyaz yapabilirsiniz. Peki hangi malzemelerle bunu yapabiliriz?

Malzemeler:

Yarım su bardağı sirke

1 su bardağı oksijenli su

Yarım su bardağı boraks

Yarım su bardağı çamaşır deterjanı

Oksijenli suyu eczaneden ve boraksı da temizlik malzemesi satan yerlerden kolaylıkla bulabilirsiniz. Boraks; mantar, bakteri gibi oluşumlara karşı önemli derecede kalkan oluyor. Bunun dışında istediğiniz deterjanı seçebilirsiniz. Bu temizlik yöntemi iki aşamadan oluşuyor.