Denize attığı şişeye 37 yıl sonra tekrar kavuştu! "Nereye gideceğini görmek istedim"

Floridalı aile, sahile vuran bir şişenin içerisinde 37 yıl öncesine ait bir mesaj buldu ve yazan kişinin izini sürdü.

Carrmax ailesi, notun içerisinde yazılı olan adres ve telefon numarasından mektubu yazan Troy Heller'ı bulmaya çalışırken hikayelerini TikTok'ta paylaştı.

Katie Carrmax, "Kasırgadan sonra çöpleri toplayan bu iki harika öğretmenle karşılaştığımız için kendimizi gerçekten şanslı hissediyoruz" dedi.

Aile, Troy Heller'i internette aramakla işe başladı ve bunun için Heller'ın eski iletişim bilgilerini kullandı. Sonuçta ise aynı isimli bir kişinin Mount Washington'daki adresine ulaştı.

Heller ise başlangıçta bilinmeyen bir Florida numarasından gelen bu aramayı görmezden geldiğini, ancak kısa süre aynı numaradan oldukça heyecanlandığı bir mesaj aldığını söyledi.