Deprem anında gökyüzünde neden ışıklar beliriyor?

Büyük depremler sonrasında ortaya çıkan bu ışıklar çoğu kişiye ürkütücü gelebilir. Gökyüzünde tektonik stres, deprem veya volkanik patlamaların olduğu bölgelerde görünen parlak bir hava olayıdır. Şimşekten tek farkı ise gökyüzünde değil de, yeryüzünde şimşeğe benzer çakmalar yaratarak ortaya çıkıyor.
HAVADA 200 METREYE KADAR YÜKSELEBİLİYOR
Havada 200 metreye kadar yükselebilen bu esrarengiz ışıklar, sadece deprem esnasında değil, depremin öncesinde veya sonrasında da görülebiliyor. Aslında bu ışıklarla ilgili kesin bir bilgi olmasa da çeşitli teoriler öne sürülüyor.
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GÖKYÜZÜNE DOĞRU ÇAKAN ŞİMŞEKLER OLUŞUYOR
Öne çıkan açıklamalardan birini Prof. Dr. Ali Pınar yapıyor. Bu ışık olayının tamamen fay hareketiyle ilgili olduğunu belirterek, aslında sismik enerjinin yüzde 90'ının ısı şeklinde ortaya çıktığını söylüyor.
Bu sebeple aslında yeryüzünden gökyüzüne doğru çakan şimşekler oluşuyor. Geri kalan yüzde 10'luk kısmı deprem olarak yaşadığımızı söyleyen Pınar, aksi halde depremlerin çok daha büyük olacağını söylüyor.
KUVARS İÇERİKLİ KAYALARIN BİRBİRİNE SÜRTÜNMESİYLE OLUŞTUĞU SÖYLENİLİYOR
Öne atılan diğer açıklama ise deprem esnasında kopan elektrik kablolarının bu ışık çakmalarını oluşturduğu yönünde. Elektrik olmayan yerlerde ise bu durumun oluşmasını toprakta bolca bulunan kuvars içerikli kayaların birbirine sürtünerek elektrik oluşturmasıyla açıklanıyor.