Depremi yaşayan çocuklar duygularını resimle ifade ediyor

"Bugün resim yaptık, eğlendik"

Çocuklardan 5 yaşındaki Lina Kurt ise resim kursunu çok sevdiğini belirterek, şunları paylaştı:

"Bugün resim yaptık, eğlendik. Mesela böyle güzel bir evimiz olmuş, yeni arkadaşım olmuş, ağabeyim ve arkadaşımla top oynuyoruz, onu çizdim. Hatay'da bir de kuşum vardı. Adı Limon. Depremden dolayı ailesinin yanına uçtu gitti. Onu da çok özledim."

Eren Keser de 11 yaşında olduğunu ve resim olarak Türkiye'de yaşanan depremi çizdiğini söyledi.

Elif Kübra Lokmacı ise resim yapmayı çok sevdiğini anlatarak, Malatya'daki evinde kalan "Fıstık" adındaki kedisini çizdiğini vurguladı.