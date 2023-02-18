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Depremzede arkadaşları için poğaça sattı! Kendi küçük kalbi kocaman minik Karan...

Hepimizi derinden sarsan "asrın felaketi" Kahramanmaraş depremlerinin ardından minikler de ellerinden geldiğince yaraların sarılması için yardımcı oluyorlar. Bunun bir örneği de Beykoz'daki semt pazarında annesinin yaptığı poğaçaları satan minik Karan'dı. Karan, satışlardan kazandığı 535 lirayı kumbarasında biriktirdiği paralarla birlikte depremzede çocuklar için bağışlayacak.

AA
Giriş Tarihi: 18.02.2023 14:16
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Depremzede arkadaşları için poğaça sattı! Kendi küçük kalbi kocaman minik Karan...

Beykoz Şehit Er Ersin Güner İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Karan Yıldız, annesinin evde pişirdiği poğaçaları, depremzede çocuklar yararına semt pazarında sattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kayıplarından ve sonrasında düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasından etkilenen küçük Karan, annesinin de yardımıyla depremzedeler için harekete geçti.

Karan, annesinin evde pişirdiği poğaçaları, Kavacık Dörtyol'daki semt pazarında açtığı tezgahta sattı.

Günün erken saatinde, "Depremzede arkadaşlarım için" yazılı dövizin de bulunduğu tezgahın başına geçen Karan, kısa sürede tükenen poğaçalardan 535 lira gelir elde etti.

Karan, bu meblağı kumbarasındaki parayla birleştirerek depremzedeler için bağışta bulunacak.

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