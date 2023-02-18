Depremzede arkadaşları için poğaça sattı! Kendi küçük kalbi kocaman minik Karan...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kayıplarından ve sonrasında düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasından etkilenen küçük Karan, annesinin de yardımıyla depremzedeler için harekete geçti.

Karan, annesinin evde pişirdiği poğaçaları, Kavacık Dörtyol'daki semt pazarında açtığı tezgahta sattı.