Depremzede çocuklar çizgi film gösterimiyle moral buldu

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Defne ilçesinde çocuklara çizgi film gösterimi yaptı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ilk anından itibaren bölgeye yardım elini uzatan belediye ekipleri, yaraları sarmaya devam ediyor.

Belediye, depremden etkilenen çocukların hayata tekrar adapte olması için de etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Hatay'ın Defne ilçesine giden Kocaeli Şehir Tiyatroları, depremden etkilenen çocuklar için çadır kentte sinema ortamı kurdu.

Çadır kentte kalan çocukların yüzlerini güldürebilmek için gündüzleri tiyatro sahneleniyor akşamları ise çizgi film gösterimi yapılıyor. İkram edilen mısır eşliğinde "Kral Şakir" çizgi filmini izleyen çocuklar, bir nebze de olsa depremin etkisinden uzaklaştı.