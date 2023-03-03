Depremzede çocuklar umutlarını çizimlerine yansıttı

Çocukların olağanüstü bir duruma karşı doğal olarak endişe, kaygı ve korku gibi duygular taşıdığını kaydeden Özmete, "Bunları resimlerle ifade etmelerine vesile olduk. Gördüğümüz resimlerde daha çok devletin imkanlarının sunulduğunu da yansıtan, örneğin bir sağlık çadırında tedavi edilen gülen bir hasta vardı. Çadırın yanında ateş yakılmış ve ısınan bir aile gibi ifadeler bulunuyor. Çocuklarımızın hemen her resimde parlayan büyük bir güneş çizdiğini gördük. Yeşil ağaç ve meyveli ağaç çizdiklerini gördük. Bunların hepsi bizim için umut ifadesi." diye konuştu.

Psikososyal desteğin en önemli amacının bireylerin sorun çözme ve başa çıkma kapasitelerini güçlendirmek olduğunu vurgulayan Özmete, şöyle devam etti:

"Psikolojik yardımda en önemli konulardan biri umut aşılamaktır. Bu umudun çocukların içinde var olduğunu gördük ve grup çalışmalarımızda ve görüşmelerimizde de bu umudu desteklemeye çalıştık. Motivasyonel görüşmeler yaptık, yine aynı zamanda bazı resimlerde bacası tüten ev vardı. Bu, sıcak yuva anlamına geliyor. Birlik, bütünlük anlamına geliyor. Bazı çocuklarımız dünya şekli çizdi ve dünyanın etrafında el ele tutuşmuş çocuklar çizdiler. Bunlar da dayanışma duygusunu ifade ediyor. Buraya uzanan elleri çocuklarımız çok yakından hissetmiş diye değerlendiriyoruz."

Özmete, resmin çocukların duygularını ifade etmesinde anlamlı bir çalışma olduğuna dikkati çekerek, "Bu resimler çocuklarımızın geleceğe dair umutlarını gösterdi. Yaşadıkları depreme rağmen hayatlarında bazı şeylerin yoluna girdiğini, bugünlerin geçici olduğunu düşündüklerini ve umutlarının var olduğunu gördük." dedi.

Psikososyal destek çalışmalarında umudun ucundan tutarak ilerlediklerini ifaden eden Özmete, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Resim çalışmasını daha çok 5-6-7 yaş grubunda kullandık. Yaş biraz daha büyüdükçe uçak resmi gibi daha teknik hususlar öne çıktı ama daha küçük yaşlarda yardımlaşma, dayanışma, ev ve güneş gibi şekiller öne çıkmaya başladı. Grup çalışmalarında olumlu duyguların ifade edilmesi önem taşıyor. Sosyal etkileşimin tesis edilmesi, akran desteğinin sağlanması gibi hususları çalıştık ve bu resimlerde ifade edilen duygulardan yola çıktık. Her bir çocuğumuzu bir vaka olarak analiz edip çalışmaya ona göre yol verdik."