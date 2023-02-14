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Depremzede çocuklara psikolojik destek oluyorlar

Tüm ülkemizi yasa boğan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'taki depremlerde en çok etkilenenlerden biri de çocuklar oldu. Depremden etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzede çocuklara psikolojik destek verilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı psikososyal destek personelleri, depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor ve kötü anları unutmaları için uğraşıyor.

İHA
Giriş Tarihi: 14.02.2023 13:52
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Depremzede çocuklara psikolojik destek oluyorlar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden büyük ölçüde etkilenen Nurdağı'nda enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde etkilenen çocuklara Milli Eğitim Bakanlığınca psikososyal destek personelleri, olumsuz duygulardan uzaklaşmaları için çalışma yapıyor.


Destek ekipleri, enkaz çalışmalarının yapıldığı alanlarda görev aldı. İlçede çadır ve konteynır kentlerin kurulmasının ardından çocuklarla özel olarak ilgilenen psikososyal destek ekipleri, depremin izlerinin silinmesi için çalışıyor.

Ekipler psikolojik travma yaşanmasının önüne geçmek için çocuklara hikayeler okuyup, resim çizip ve çeşitli oyunlar oynuyor.

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