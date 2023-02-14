Depremzede çocuklara psikolojik destek oluyorlar

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden büyük ölçüde etkilenen Nurdağı'nda enkaz çalışmaları aralıksız devam ederken, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremde etkilenen çocuklara Milli Eğitim Bakanlığınca psikososyal destek personelleri, olumsuz duygulardan uzaklaşmaları için çalışma yapıyor.