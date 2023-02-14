Depremzede çocukların travmaları çadır kentteki oyun alanlarıyla silinmeye çalışılıyor

- "Çocuklar uyandığımızda üşümeyelim diye ateş yakıp bizi bekliyorlardı" Öğretmenler olarak öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayan Polat, şöyle devam etti: "Tamamen psikolojik ilk yardıma dayalı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bir ekibiz. 'Bir çocuk gülerse dünya güler' sloganıyla buraya geldik. Geldiğimiz gün çocuklara baktığımızda hepsi panik ve korku içindeydi. İlk gün burada yaklaşık 20 çocukla çalışabildik. Çünkü bizlere güvenemediler ama ikinci gün geldiğimizde çadırımızın önünde bir ateş yakılmıştı ve çocuklar bizi bekliyorlardı. Çadırda uyuduğumuzu düşünmüşler. Çocuklar uyandığımızda üşemeyelim diye ateş yakıp bizi bekliyorlardı."

Çocukların artık rahatlamış durumda olduklarını dile getiren Polat, "Arkadaşlarımız, psikolojik müdahaleyle günlük hayata çok hızlı adapte olmalarını sağlamaya çalışıyor. Travmatik yaşantıları olan yetişkinlere de ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü burada çok büyük acılar yaşanıyor. Bu acıların içinde dayanışma ve birliğin ne kadar güzel ilerlediğini gördük. İyi ki bakanlığımız bizi buraya gönderdi, iyi ki burada bir işin ucundan tutabildik." diye konuştu.