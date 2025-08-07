Depremzede kadın girişimci yöresel lezzetleri dünyaya tattırmaya hazırlanıyor!

Depremle ellerindeki imkanları afetzedelere yardım için kullandıklarını anlatan Aslan, "Aslında planlamamız tamamen yöresel ürünler ve ihracat üzerineydi fakat depremle bölgenin koşullarına göre değişiklik gösteren bir hizmet anlayışımız oldu." dedi.

Şu anda işletmesinde çeşitli kurumlar için günlük yemek yapmanın yanı sıra depremler nedeniyle ertelediği yöresel lezzetleri ihracat hedefini gerçekleştirmek için de çalışmalar yaptığını anlatan Aslan, "İlk önce yurt içi pazarıyla başlayıp daha sonra yurt dışına ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an İngiltere bağlantılarımız var, görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

TKDK İl Koordinatörü Savaş Özgürsoy da iş yeri açabilmesi için hibe desteği sağladıkları Tuğçe Aslan'ın deprem sürecinde toplumsal görev üstlenerek afetzedelerin yanında yer aldığını kaydetti.