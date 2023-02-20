Depremzedeleri "ısıtmak" için bir araya geldiler! "Elimize gelen her kumaşla onlar için dikiyoruz"

"OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ OLARAK GÖNÜLLÜ KADINLARIMIZA HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLAMAYA GAYRET EDİYORUZ" Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayten Canaslan, "Öncelikle depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Valimiz Sayın Avni Çakır'ın değerli eşleri Bahar Çakır hanımefendinin koordinatörlüğünde kadın kooperatiflerimiz, derneklerimiz ve gönüllü kadınlarımızın destekleriyle Kastamonu Olgunlaşma Enstitüsü çatısı altında çeşitli ürünler üretmek üzere bir araya geldik. Enstitümüzde bir araya gelin gönüllü kadınlarımız depremzedeler için eşofman takımı, polar, bere, atkı gibi ürünleri üretiyorlar. Olgunlaşma Enstitüsü olarak biz de elimizden gelen desteği gönüllü kadınlarımıza, depremzedelere burada vermeye gayret ediyoruz. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum" dedi.





"ELİMİZE GEÇEN HER KUMAŞI DEPREMZEDELER İÇİN KIYAFET HALİNE GETİRİYORUZ"

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mine Telli ise, "Burada Olgunlaşma Enstitüsünde depremzedeler için kıyafetler üretiyoruz. Bu vesile ile Kastamonu'dan tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bizler, burada Şerife Bacı'nın torunları olarak yeniden bir seferberlik oluşturmuş durumdayız. Bugün çalışmalarımıza dönüşümlü olarak 60 tane yardımcı gönüllü kadınlarımız katılmaktadırlar. Değişik günlerde yaptığımız değişik kıyafetleri tamamlanma çabasındayız. Elimize geçen her kumaşı bizlere misafir olarak gelen depremzedeler için ürün haline getirmeye çalışıyoruz. Geçmişte cepheye taşınan mermileri şu anda bizler iğne iplikle insanların üzerlerinde olmasını arzu ederek sevgi ile birlikte bu kıyafetleri tamamlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.