Dertlere derman oluyor, her yiyenin yüzünü güldürüyor: Derdimi alan tatlısı

Isparta'nın yöresel tatlılarından biri olan derdimi alan tatlısı, ismiyle herkese tadını merak ettirmeyi başarıyor. İsminin nereden geldiği net bir şekilde bilinmeyen bu tatlı, pekmez, yufka ve tereyağı ile yapılmaktadır. Eğer pratik bir tatlı tarifi arıyorsanız, Isparta'nın bu yöresel tatlısını kolaylıkla deneyebilirsiniz. Pekmez ile yapıldığı için aynı zamanda sağlık içinde fazlasıyla yarar sağlayabilir. Çünkü pekmez; içerisindeki A ve C vitaminleri sayesinde vücudu; kansere, kalp hastalıkları ve bağırsak bozuklukları gibi birçok hastalığa karşı koruma sağlayabilir. Peki bu yöresel lezzetin nasıl yapılacağını öğrenmek ister misiniz? Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.