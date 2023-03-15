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Dertlere derman oluyor, her yiyenin yüzünü güldürüyor: Derdimi alan tatlısı

Isparta'nın yöresel tatlılarından biri olan derdimi alan tatlısı, ismiyle sizi şaşırtabilir fakat tadıyla başınızı döndürecek! Hem yapımı kolay hem de lezzeti şahane olan bu tatlı, sadece 3 malzeme ile yapılmaktadır. İşte derdinize çare olacak derdimi alan tatlı tarifi...

Giriş Tarihi: 15.03.2023 15:53
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Dertlere derman oluyor, her yiyenin yüzünü güldürüyor: Derdimi alan tatlısı

Isparta'nın yöresel tatlılarından biri olan derdimi alan tatlısı, ismiyle herkese tadını merak ettirmeyi başarıyor. İsminin nereden geldiği net bir şekilde bilinmeyen bu tatlı, pekmez, yufka ve tereyağı ile yapılmaktadır. Eğer pratik bir tatlı tarifi arıyorsanız, Isparta'nın bu yöresel tatlısını kolaylıkla deneyebilirsiniz. Pekmez ile yapıldığı için aynı zamanda sağlık içinde fazlasıyla yarar sağlayabilir. Çünkü pekmez; içerisindeki A ve C vitaminleri sayesinde vücudu; kansere, kalp hastalıkları ve bağırsak bozuklukları gibi birçok hastalığa karşı koruma sağlayabilir. Peki bu yöresel lezzetin nasıl yapılacağını öğrenmek ister misiniz? Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.

DERDİMİ ALAN TATLISININ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 Su bardağı pekmez
  • 3 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 adet kuru yufka


YAPILIŞI

  1. Kızartılmış tereyağına pekmez ilave edilerek kaynatılır.
  2. Yufkalar küçük parçalar halinde bölünerek pekmezin üzerine eklenir ve servis yapılır.
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