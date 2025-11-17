Diyarbakır'da "can dostlar"a uzmanlardan ağız ve diş tedavisi hizmeti!

Modern donanımı ve uzman ekibiyle günün her saati hizmet veren DÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde veteriner hekimler, bir yıldır kentten ve bölge illerden getirilen kedi ve köpeklerin diş taşı, diş kırığı, ağız kokusu, diş ağrısı gibi çeşitli sağlık sorunlarına tıbbi müdahalede bulunuyor.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde, sahipli ve sahipsiz kedi ve köpeklere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuluyor. DÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Çatalkaya, hastaneye getirilen kedi ve köpekleri, ağız ve diş sorunlarını gidererek sağlıklarına kavuşturmak için mücadele ettiklerini söyledi. Çatalkaya, bu kapsamda birçok hayvana müdahale ettiklerini ifade ederek, hastaneye başvuruların günden güne arttığını belirtti.

"Diş problemleri birçok hastalığa sebebiyet verebiliyor" Geçmiş yıllarda diş hastalıklarının hayvan sahipleri tarafından çok da önemsenmediğini ifade eden Çatalkaya, ağız ve diş sağlığının önemine işaret etti. Çatalkaya, "Sindirim ilk olarak ağızda başlıyor. Diş hastalığı olan hayvanlar sağlıklı beslenemiyor. Bu da bütün sindirim sistemini olumsuz etkileyebiliyor, birçok hastalığa sebebiyet verebiliyor. Bir çocuktan çok farklı değiller, onlar da bizim bebeğimiz. Bu nedenle dişleri önemsiyoruz." dedi.