Diyette Kısır Yenir Mi? Diyette Kısır Tüketilir Mi, Kilo Aldırır mı?

Diyetteyken amaç genelde kilo vermek ya da kiloyu korumaktır. Diyet bir süreçtir ve bu süreçte kaçınılması gereken yiyecekler vardır. Özverili bir şekilde hazırlanan listeler vardır. Çok yağlı yemekler, kızartmalar, işlenmiş gıdalar diyet listesinde olmaz. Bazı yiyecekler de düşünüldüğü kadar kiloyu olumsuz etkilemez. Bu duruma en güzel verilebilecek örnek kısırdır. Diyette kısır yenir mi, kalorisi yüksek mi, kilo aldırır mı, ne kadar yenmeli soruları diyette kısırın yenilebileceği hakkında her şeyi açıklayacaktır.

Diyette Kısır Yenir Mi?

Bir kişi diyetteyse genelde kilo vermeye çalışıyordur ya da kilo vermiştir kilosunu korumaya çalışıyordur. Böyle bir durumda hazırlanan diyet listeleri vardır. Listede olması gereken ve olmaması gereken besinler, yiyecekler, içecekler vardır. Çünkü her besin sağlıklı değildir. Kalorisi düşük olsa bile yağ oranı fazla olabilir. Bu gibi özellikler göz önünde bulundurularak diyet listesi hazırlanır. Bir diyet listesinde kısırın olması da muhtemeldir. Dolayısıyla diyette kısır yenilebilir.

Kısırın Kalorisi Yüksek Mi?

Diyet yapılırken her şeyin kalorisine bakılır. Gün içerisinde kalori açığı oluşturulmaya çalışılır. Genelde de düşük kalorili besinler tercih edilir ve tüketilir. Aynı durum yemekler için de geçerlidir. Örneğin aynı besinle fırında bir yemek yapıldığında kalori düşük olur. Fakat kızartma şeklinde yapılırsa kalorisi yüksek olacaktır. Bu sebeple diyet sürecinde kalori oldukça önemlidir. Kısır diyet sürecinde tüketilebilecek bir yemektir. Kısırın kalorisine bakıldığında da 1 çorba kaşığının 24 kalori olduğu ifade edilmektedir. 1 porsiyonun ise 178 kalori olduğu ifade edilmektedir.

Diyette Kısır Ne Kadar Yenmeli?

Diyette bir şeyleri ölçülü şekilde tüketmek de çok önemlidir. Kalorisi yüksek bir yemek ölçülü şekilde tüketilirse kilo aldırmaz. Ayrıca kalorisi yüksek bir yemeği sağlıklı öğüne çevirmek için dengeleme yöntemi kullanılır. Örneğin patates kızartmasını dengelemek için lif olarak biraz domates ve salatalık, yağ olarak biraz zeytin, protein olarak da biraz peynir tüketilebilir. Bu işlem yüksek kalorili ya da çok sağlıklı olmayan besinlerde kullanılan dengeleme yöntemidir.

Kısır diyette kendi başına tüketilebilecek bir yemektir. Sadece ana öğünde mi ara öğünde mi yeneceği önemlidir. Eğer kısır ana yemekte yenirse 4 yemek kaşığı, ara öğünde yenirse 2 yemek kaşığı yenmelidir.

Kısır Kilo Aldırır Mı?

Bir şeyleri dengeli şekilde tüketmek çok önemlidir. Hem kilo verme sürecinde hem de sağlıklı beslenme sürecinde bu durum altın kuraldır. Kısır içinde bu geçerlidir. Önerilen porsiyon miktarı kadar kısır tüketilirse kilo aldırmaz.