Doğal diye kullanıyosarsanız dikkat! Bu "organik temizleyici" evinizi mahvediyor...

Beyaz sirke, banyolarda, mutfaklarda ve tuvaletlerde kullanılan üstelik temizlik işinin büyük bölümünde iyi sonuçlar almanızı sağlayan önemli ürünlerden biri. Leke çıkarma, bakterilerle savaşma gibi özellikleri bakımından eşsiz olan bu ürünü kullanırken dikkat edilmesinde fayda var.

Genellikle yapılan aramalarda beyaz sirkeyi, hemen her yerde doğal, toksik olmayan, sürdürülebilir ve "her şeyi temizlerken" kullanılabileceğine dair yazılarla karşılaşılıyor. Fakat bazı şeyleri temizlemek için çok uygun olsa da farklı ürünlerde onarılamaz hasarlara neden olabiliyor. İşte temizlerken beyaz sirke kullanmamanız gereken o eşyalar…