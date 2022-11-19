Doğal diye kullanıyosarsanız dikkat! Bu "organik temizleyici" evinizi mahvediyor...

Beyaz sirke, banyolarda, mutfaklarda ve tuvaletlerde kullanılan üstelik temizlik işinin büyük bölümünde iyi sonuçlar almanızı sağlayan önemli ürünlerden biri. Leke çıkarma, bakterilerle savaşma gibi özellikleri bakımından eşsiz olan bu ürünü kullanırken dikkat edilmesinde fayda var.
Genellikle yapılan aramalarda beyaz sirkeyi, hemen her yerde doğal, toksik olmayan, sürdürülebilir ve "her şeyi temizlerken" kullanılabileceğine dair yazılarla karşılaşılıyor. Fakat bazı şeyleri temizlemek için çok uygun olsa da farklı ürünlerde onarılamaz hasarlara neden olabiliyor. İşte temizlerken beyaz sirke kullanmamanız gereken o eşyalar…
AYNALAR
Yaygın bakış açısının aksine sirke veya limon suyu gibi asitli şeyleri, aynaları temizlerken kullanmamak gerekiyor. Bunun nedeni, ince kaplamanın arkasına sızabilecek kadar aşındırabilmesi ve her aynaya parlak bir görünüm sunan yapıyı bozabilmesidir. Bu nedenle mikrofiber bir bezle aşındırıcı olmayan bir temizleyici kullanmak daha uygundur.
BULAŞIK MAKİNESİ
"Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?" sorusunun cevabına karşılık olarak sıklıkla karşılaşılan "beyaz sirke" cevabını yeniden düşünmeniz gerekiyor. Ayrıca makinedeki kireci temizlemek için veya parlatıcı olarak da sıklıkla beyaz sirke öneriliyor. Fakat sirke, bulaşık makinenizin paslanmaz çelikten olan iç kısımlarını karartabilir ve kapı contası, pompa, tahliye borusu gibi lastik contaları bozarak uzun vadede sızıntılara neden olabilir. Üstelik bu döngü esnasında sirkenin tuzlu kalıntılarla bir araya geldiğinde metal bulaşık ve mutfak eşyalarının rengini bozma riski ortaya çıkar.
Suyu yumuşatması nedeniyle bulaşık makinesi tuzu, parlatıcı ve bulaşık makinesi temizleyici gibi makinenize uygun ve özel olarak üretilmiş ürünleri kullanmanız çok önemlidir.
BUHARLI ÜTÜLER
Sirke, su ısıtıcınızdaki kireci temizlemek için etkili olsa da, aynı yöntem buharlı ütüler için geçerli değildir. Sirkenin asidik yapısı, ütünün içerisindeki koruyucu kaplamayı, kauçuk, plastik ve metal kısımları da aşındırarak ütünün iç kısmına kalıcı olarak zarar verebilir.
Hemen hemen tüm ütülerin kullanım kılavuzunda bulunan temizleme talimatlarına uygun bir süreç izlemek önemlidir. Bu nedenle ütünüzün modeline göre doğru bir yöntem kullanmak önem taşır.
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ
Tıpkı bulaşık makinelerinde olduğu gibi, birçok kişi, sirkeyi çamaşır makinesi temizleyicisi yerine kullanabileceğinizi iddia etse de çamaşır makinenizde geri dönülmeyen hasarlar bırakabilir. Sirke, plastik ve kauçuk parçaları aşındırarak sızıntılara neden olabilir. Bu nedenle çamaşır makineniz için özel bir çamaşır makinesi temizleyicisine yatırım yapmanız oldukça önemlidir.