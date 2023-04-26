Doğanın en güzel buluşması! Süt kuzuları anneleriyle bir arada

Koyunların akşama kadar dağ ve meralarda otladığını dile getiren Kocabaş, "Koyunlar ve kuzuları birbirini özlüyor. Akşamları da böyle güzel görüntülere sahne olan buluşma gerçekleşiyor. Oldukça güzel ve heyecan verici. Sürü içinde anneleri telef olan yavrular oluyor, onlarla da biz ilgileniyoruz. Çünkü diğer koyunlar onları emzirmiyor, sağa sola koşturup duruyor. Onların bu durumuna üzülüyoruz. Önce onları biberonla besliyoruz, sonra diğer koyunlardan emziriyoruz. Onlar da mutlu oluyor." diye konuştu.