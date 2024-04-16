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Doğanın uyanışının simgesi Trakya'da! Göreni mest ediyor...

Kırklareli'nde ilkbaharın gelişiyle doğa yeniden canlandı. Yazın habercisi olarak bilinen papatyalar, buğday tarlalarının arasında açarak güzel görüntüler oluşturdu.

AA
Giriş Tarihi: 16.04.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 10:26
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DOĞANIN UYANIŞININ SİMGESİ TRAKYA’DA! GÖRENİ MEST EDİYOR...

Özellikle gün doğumu ve batımına yakın saatlerde tarlalar, ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Profesyonel fotoğrafçılar, güzel doğa manzaraları yakalamak için Istranca Dağları eteklerini tercih ediyor, fotoğrafseverler de bölgeyi doğal stüdyo olarak kullanıyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, kentin agro turizm açısından zengin olduğunu söyledi. Trakya'nın bereketli topraklarının yeşillenmesiyle güzel görüntüler oluştuğunu ifade eden Şen, kentin deniz, tarih ve agro turizmiyle de öne çıktığını kaydetti.

Şen, Trakya'nın doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu kaydetti.

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