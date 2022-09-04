Doğayla iç içe olmak isteyenler: Sapanca ve Yedigöller'e gitmenin tam zamanı....

Sapanca ve Yedigöller her mevsim güzel ama eylülde bir başka güzel... Doğanın büyüleyici manzaraları karşısında etkilenmemek elde değil. Sonbaharın bu ilk günlerinde hemen bir plan yapıp mutlaka keşfetmeye gidin!

Giriş Tarihi: 04.09.2022 10:31 PAYLAŞ ABONE OL

Sapanca Sakarya'ya bağlı şirin bir ilçe... Sakin, doğa içinde ve çevresindeki iddialı SPA otelleriyle kendiniz için keyifli vakit ayırabileceğiniz bir rota. Sapanca'nın tarihi M.Ö. 1200 yıllarına kadar dayanıyor. Frigyalılardan beri yerleşimin olduğu arka arkaya Bizanslıların ve Selçukluların ve yaşadığı bu beldede hafta sonu için yapılacak birçok aktivite mevcut. Bir kere ne olursa olsun erken kalkın ve Sapanca Nehri kenarındaki sevimli kahvaltı mekanlarından birinde güne "Merhaba" diyin... Özellikle Kırkpınar Mahallesi yakınlarında çok sevimli kafeler bulunuyor. O güzel manzara karşısında kahvaltı etmekten keyif alacağınız kesin... Sonra alınan kilolara inat ya doğa yürüyüşü yapın ya göl kenarında koşun ya da en güzeli bisiklet kiralayın. Hatta sandal kiralayarak gölde tur atmanız da mümkün...

SAPANCA'DA ÇEŞİTLİ ATV TURLARI MEVCUT Türkiye Kürek Milli Takımı'nın antremanlarını yaptığı bu gölde siz de birkaç kürek atın anılarınıza anı katmış olursunuz emin olun. Tabii ki "Göl manzarasına doyduk yapacak başak bir şey yok mu?" diyebilirsiniz, o zaman da alalım sizi keyifli bir ATV turuna... Sapanca'da çeşitli ATV parkurları mevcut. Göl, offroad, dağ ve yamaç parkurlarından birini seçebilirsiniz ve çok eğleneceğinize garanti verebilirim... Hatta isterseniz tam bir doğa aşığıysanız çadırlı kamplarda da kalıp doğanın ruhuna tam olarak bakabilirsiniz... Yorulduk doğanın tadına vardık muhakkak balık ekmek keyfi yapın. Tabii ki birbirinden güzel balık restoranlarından birinde de yemek yiyebilirsiniz. Ama şehirde yapmadığınız bir şey yapın derim ben... Sonra da atlayın arabaya trekking, ziplin ya da safari yapabileceğiniz Maşukiye'ye ya da Kartepe'ye... Henüz kar olmasa da doğası muhteşem Kartepe'nin bir uğramakta fayda var derim ben. Ya da Soğucak Yaylası'na çıkıp kamp ya da dağ yürüyüşü yapabilirsiniz...