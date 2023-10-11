Doğru ütü yapma tekniği! Tüm kırışıklıkları saniyeler içerisinde açıyor…

Ütü yapmak hakkında tüm bilinmesi gerekenleri sizler için bir araya derledik. Bu sayede en kırışık kıyafetlerinizi bile kolayca ütüleyebileceksiniz.

ÜTÜNÜZÜ ANLAMAK

İki tür ütü vardır: kuru ve buharlı ütüler. Her ikisi de farklı kumaşların ütülenmesine yönelik sıcaklıkları kontrol etmek için ayarlar sunar. Kuru ütünün presleme yüzeyinde havalandırma deliği yoktur ve hafiftir. Hafifçe kırışmış kot, yün, polyester ve ipek saten için kuru ütü işe yarar.

Buharlı ütüde bir su deposu ve ütüleme plakasında buharın kumaşa aktığı delikler bulunur. Birçoğunda ayrıca giysilerin üzerine su püskürtmek için bir ön bir alan bulunur. Eklenen nem, kumaştaki kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Buharlı ütü pamuklu, keten, muslin veya çok kırışmış herhangi bir kumaş üzerinde daha iyi çalışır.