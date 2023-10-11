Doğru ütü yapma tekniği! Tüm kırışıklıkları saniyeler içerisinde açıyor…

Ütü yapmak hakkında tüm bilinmesi gerekenleri sizler için bir araya derledik. Bu sayede en kırışık kıyafetlerinizi bile kolayca ütüleyebileceksiniz.
ÜTÜNÜZÜ ANLAMAK
İki tür ütü vardır: kuru ve buharlı ütüler. Her ikisi de farklı kumaşların ütülenmesine yönelik sıcaklıkları kontrol etmek için ayarlar sunar. Kuru ütünün presleme yüzeyinde havalandırma deliği yoktur ve hafiftir. Hafifçe kırışmış kot, yün, polyester ve ipek saten için kuru ütü işe yarar.
Buharlı ütüde bir su deposu ve ütüleme plakasında buharın kumaşa aktığı delikler bulunur. Birçoğunda ayrıca giysilerin üzerine su püskürtmek için bir ön bir alan bulunur. Eklenen nem, kumaştaki kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Buharlı ütü pamuklu, keten, muslin veya çok kırışmış herhangi bir kumaş üzerinde daha iyi çalışır.
GİYSİLERİNİZİ ÜTÜLEMEYE HAZIRLAMAK
Kirli veya lekeli giysileri asla ütülemeyin; çünkü ısı, vücut yağlarının yerleşmesine yol açarak lekelerin çıkarılmasını neredeyse imkansız hale getirebilir. Çoğu giysi hafif nemliyken ütülenmelidir veya giysilere su serperek, buharlı ütü kullanarak veya kola gibi bir ütü spreyi ekleyerek nem ekleyebilirsiniz. Nem eklememeniz gereken tek istisnalar ipek gibi kolaylıkla su lekeleri oluşabilen bir kumaşın ütülenmesidir.
ADIM ADIM ÜTÜLEME
Birinci Adım: Bakım Etiketini Okuyun
Giysilerin üzerindeki bakım etiketlerinin çoğunda, giysinin nasıl ütüleneceğine dair yazılı bir kılavuz veya semboller bulunur. Ütünüzün ısı ayarlarını takip edin ve her zaman önerilen en düşük sıcaklıkla başlayın.
İpucu: Ütülenecek birden fazla giysiniz varsa, kavurmayı veya erimeyi önlemek için en düşük sıcaklık ayarı gerektirenlerle (sentetik) başlayın. Pamuk gibi doğal kumaşlara geçerken sıcaklık ayarını artırın. Ütünün soğuması ısınmasından daha uzun sürer.
İkinci Adım: Yanık İzlerini ve Parlak İzleri Önleyin
Kumaş üzerinde parlak izler oluşmasını önlemek için kıyafetleri tersten ütüleyin. Veya ütülediğiniz bölümü kapatmak için ince, beyaz (boya bulaşmasını önleyen) bir bez kullanın. Dokulu veya havlı kumaşların ters tarafından ütülenmesi ezilmeyi ve düzleşmeyi önler.
Üçüncü Adım: Bir Sırayı Takip Edin
Kumaşın en büyük düz kısmıyla başlayın ve iç taraftan ütüleyin.
Esnemeyi önlemek için kumaşın dokusunu takip edin. Bu genellikle giysinin yukarıdan aşağıya doğru olur.
Kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olmak için gerektiği kadar ütüye nem veya daha fazla baskı uygulayın.
Yaka ve manşetleri önce içini, sonra dışını ütüleyin.
Fermuarları, düğmeleri veya süslemeleri ütülemeyin; bunlar eriyebilir. Veya bir ütü bezi ve daha düşük bir sıcaklık kullanın.
Giysiyi soğuması için hemen asın. Yeni ütülenmiş bir giysiyi soğuyuncaya kadar giymeyin, aksi takdirde daha fazla kırışıklık oluşur ve ütüleme çabalarınıza zarar verir.