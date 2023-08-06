Doğuştan olmayan kolları hayata tutunmasını engellemedi: Ayaklarıyla çizdiği resimler ilhamının kaynağı!

Konya’da doğuştan iki kolu olmayan 25 yaşındaki Ayşe Yılmaz, ayaklarını el gibi kullanarak yazı yazıyor, resim çiziyor, yemek yiyip, kahve içiyor. Genç kızın hayali ise üniversiteyi bitirdikten sonra öğretmen olup, engellilere özel resim atölyesi açmak.

İHA Giriş Tarihi: 06.08.2023 12:10 PAYLAŞ ABONE OL

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğan ve doğuştan iki kolu olmayan 25 yaşındaki Ayşe Yılmaz, ilkokul eğitimi sırasında yazı yazmayı ayaklarıyla başardı. Resim dersinde çizim yeteneğinin diğer arkadaşlarından daha fazla olduğunu fark eden Ayşe Yılmaz, kendine hedef olarak resim alanını seçti. Ortaokul eğitiminin ardından ilçeden ailesiyle Konya'ya taşınan Yılmaz, gittiği lisenin meslek lisesi olması ve resim bölümünün olmaması nedeniyle eğitimi boyunca çizime ara verdi. Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan genç kız, evde can sıkıntısından resim çizmeye tekrar başladı ve çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğine bir adım daha yaklaşarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'ne kayıt oldu. Şu an üniversite 3'üncü sınıfta okuyan Ayşe Yılmaz'ın hedefi üniversiteyi bitirip resim öğretmeni olarak, atölye açmak.





"EVDE ARTIK BELİRLİ BİR SÜRE SONRA CANIM SIKILMAYA BAŞLAMIŞTI, BİR ARAYIŞA GİRDİM"

Hayallerinden hiçbir şekilde vazgeçmediğini anlatan Ayşe Yılmaz, "İlkokul ve ortaokulda genellikle resmi yapıyordum. Daha sonra ortaokuldayken bir tane resim öğretmenim vardı. Onunla birlikte derse girdiğimiz zaman böyle meyve falan çizdiriyordu. Arkadaşlarımın içinde en güzel ben çiziyordum. Çok hoşuma gidiyordu resim dersleri, çiziyordum aslında o zamanlardan belliydi yeteneğim olduğu ama tabii köy yerinde yaşıyorduk biz. Oralarda da pek yani ilgilenmiyordum. Sonra liseye geçtim ve biraz ara verdik, resim dersimiz yoktu. Meslek lisesiydi benim bölümüm ve okul bitti. Tabii evde artık belirli bir süre sonra canım sıkılmaya başlamıştı. Bir arayışa girdim ve üniversiteye başladım. Başladıktan sonra kara kalem, yağlı boya, akrilik gibi çalışmalar sonrası sulu boya tekniğiyle devam ettik" dedi.