Dolmalık Biber Buzlukta Nasıl Saklanır? Dolmalık Biber Derin Dondurucuya Konur Mu, Buzlukta Nasıl Saklanır?

Dolmalık biber buzlukta nasıl saklanır, derin dondurucuya konur mu gibi soruları; yazdan dolmalık biberleri hazırlayıp kışın yemek isteyen kişiler araştırırlar. Çünkü yazlık dolmalık biber daha taze ve daha lezzetlidir. Bu lezzeti kışın da bulmak isteyenler "dolmalık biber nasıl saklanır, buzluğa nasıl atılır?" sorularının yanıtlarını ve dolmalık biber saklamanın püf noktalarını bilmelidir. İşte dolmalık biber nasıl saklanır sorusunun yanıtı…
Dolmalık biberleri buzlukta saklamak için yapılması gereken adımlar şu şekildedir:
Biberlerin tepe kısımları kesilir ve içi temizlenir.
Temizlenen biber içleri yıkanır.
Islak konulmaması gerektiği için suyunun süzülüp kuruması beklenir.
Buzdolabı poşetlerine biberler birbirinin içerisine girecek şekilde yerleştirilir.
Buzluğa kaldırılır.
Bu işlemlerden sonra dolmalık biber yapılmak istendiği zaman buzluktan çıkarılır. Çözülmesi beklenmeden içleri doldurulur ve pişirilir. Bu yöntemle buzlukta 6 aya kadar dolmalık biberlerinizi taze bir şekilde saklayabilir, dilediğiniz zaman pişirip afiyetle yiyebilirsiniz.
Kış için dolmalık biberler 2 yöntemle saklanabilir. Birinci yöntem biberleri hazırlayıp buzluk ya da derin dondurucuda saklamaktır. İkinci yöntem ise dolma biberleri kurutup kuru ve serin bir ortamda saklamaktır.
Buzluk için; biberler kesilir yıkanır ve buzdolabi poşetine konulur. Daha sonra buzluğa kırılmayacak şekilde kaldırılır.
Kurutmak için; biberlerin baş kısmı alınır ve içleri boşaltılır. Dilenirse bu aşamada yıkanıp kurutulabilir. Daha sonra bir iğne ve iplik yardımı ile biberler tek tek ipe dizilir. Biberlerin birbirine değmemesi için aralarına kağıt parçası konur. Güneşli ve rüzgarlı bir havada balkona ya da bahçeye asılır. Biberler tamamen kuruyana kadar beklenir. Tamamen kuruyan biberler toplanır ve temiz, serin, kuru bir ortamda muhafaza edilir.