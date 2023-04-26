Dolmalık Biber Buzlukta Nasıl Saklanır? Dolmalık Biber Derin Dondurucuya Konur Mu, Buzlukta Nasıl Saklanır?

Dolmalık biber buzlukta nasıl saklanır, derin dondurucuya konur mu gibi soruları; yazdan dolmalık biberleri hazırlayıp kışın yemek isteyen kişiler araştırırlar. Çünkü yazlık dolmalık biber daha taze ve daha lezzetlidir. Bu lezzeti kışın da bulmak isteyenler "dolmalık biber nasıl saklanır, buzluğa nasıl atılır?" sorularının yanıtlarını ve dolmalık biber saklamanın püf noktalarını bilmelidir. İşte dolmalık biber nasıl saklanır sorusunun yanıtı…

Dolmalık Biber Buzlukta Nasıl Saklanır?

Dolmalık biberleri buzlukta saklamak için yapılması gereken adımlar şu şekildedir:

Biberlerin tepe kısımları kesilir ve içi temizlenir. Temizlenen biber içleri yıkanır. Islak konulmaması gerektiği için suyunun süzülüp kuruması beklenir. Buzdolabı poşetlerine biberler birbirinin içerisine girecek şekilde yerleştirilir. Buzluğa kaldırılır.

Bu işlemlerden sonra dolmalık biber yapılmak istendiği zaman buzluktan çıkarılır. Çözülmesi beklenmeden içleri doldurulur ve pişirilir. Bu yöntemle buzlukta 6 aya kadar dolmalık biberlerinizi taze bir şekilde saklayabilir, dilediğiniz zaman pişirip afiyetle yiyebilirsiniz.

Dolmalık Biber Nasıl Saklanır?

Kış için dolmalık biberler 2 yöntemle saklanabilir. Birinci yöntem biberleri hazırlayıp buzluk ya da derin dondurucuda saklamaktır. İkinci yöntem ise dolma biberleri kurutup kuru ve serin bir ortamda saklamaktır.