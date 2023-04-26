Domates Buzlukta Nasıl Saklanır? Kışlık Domates Dondurucuya Konur Mu, Buzlukta Nasıl Saklanır?

Yazın lezzetine doymadığımız sebzeleri kışın aynı lezzette tüketmek isteriz. Bu nedenle Domates buzlukta Nasıl saklanır, sorusu ile sıkça karşılaşırız. Domates nasıl saklanır, dediğimizde saklama yöntemlerinden birinin dondurmak olduğunu öğreniriz. Domates derin dondurucuya konur mu veya buzdolabında saklanır mı, sorusuna derin dondurucuda kolayca muhafaza edildiği yanıtını veririz. Domates buzluğa nasıl atılır, dediğimizde ise doğrama işleminin kullanacağımız yemeklere göre değişebileceğini öğreniriz.

Kışlık Domates Dondurucuya Konur Mu?

Domates, patlıcangiller ailesinden, anavatanı Güney ve Orta Amerika olan, meyvesi yenebilen hafif odunsu bir bitki türüdür. Domatesin yedi türü vardır. Bunlar, çeri domates, üzüm domates, İtalyan erik domatesi (Roma domatesi), biftek domates, bahçe domatesi, asma domates, yeşil domatestir. Güçlü bir antioksidan kaynağı ve a vitamini deposudur. Bu da özellikle göz sağlığı için çok önemlidir.

Yazın yetişen ve dondurucuda saklamak istediğimiz domatesler kışın soframızın lezzetini arttırır. Dondurucuya atmak istediğimizde genellikle bahçe domatesi, asma domates veya İtalyan erik domatesi kullanırız. İtalyan erik domatesi ülkemizde genellikle Bursa domatesi olarak da bilinir. Dondurucuya koyduğumuz domatesleri kışlık domates olarak da adlandırırız. Kışlık domatesleri dondurucuya koyduktan sonra ister yemeklerde istersek de sos yapımında kullanabiliriz.

Domates Buzlukta Nasıl Saklanır?

Domatesi buzluğa atmadan nasıl kullanacaksak o şekilde doğramamız gerekir. Buzluğa attığımız domatesleri birçok şekilde kullanabiliriz. Domatesi nasıl buzluğa atacağımızı şu şekilde sıralayabiliriz: