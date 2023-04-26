Domates Buzlukta Nasıl Saklanır? Kışlık Domates Dondurucuya Konur Mu, Buzlukta Nasıl Saklanır?

Yazın lezzetine doymadığımız sebzeleri kışın aynı lezzette tüketmek isteriz. Bu nedenle Domates buzlukta Nasıl saklanır, sorusu ile sıkça karşılaşırız. Domates nasıl saklanır, dediğimizde saklama yöntemlerinden birinin dondurmak olduğunu öğreniriz. Domates derin dondurucuya konur mu veya buzdolabında saklanır mı, sorusuna derin dondurucuda kolayca muhafaza edildiği yanıtını veririz. Domates buzluğa nasıl atılır, dediğimizde ise doğrama işleminin kullanacağımız yemeklere göre değişebileceğini öğreniriz.
Kışlık Domates Dondurucuya Konur Mu?
Domates, patlıcangiller ailesinden, anavatanı Güney ve Orta Amerika olan, meyvesi yenebilen hafif odunsu bir bitki türüdür. Domatesin yedi türü vardır. Bunlar, çeri domates, üzüm domates, İtalyan erik domatesi (Roma domatesi), biftek domates, bahçe domatesi, asma domates, yeşil domatestir. Güçlü bir antioksidan kaynağı ve a vitamini deposudur. Bu da özellikle göz sağlığı için çok önemlidir.
Yazın yetişen ve dondurucuda saklamak istediğimiz domatesler kışın soframızın lezzetini arttırır. Dondurucuya atmak istediğimizde genellikle bahçe domatesi, asma domates veya İtalyan erik domatesi kullanırız. İtalyan erik domatesi ülkemizde genellikle Bursa domatesi olarak da bilinir. Dondurucuya koyduğumuz domatesleri kışlık domates olarak da adlandırırız. Kışlık domatesleri dondurucuya koyduktan sonra ister yemeklerde istersek de sos yapımında kullanabiliriz.
Domates Buzlukta Nasıl Saklanır?
Domatesi buzluğa atmadan nasıl kullanacaksak o şekilde doğramamız gerekir. Buzluğa attığımız domatesleri birçok şekilde kullanabiliriz. Domatesi nasıl buzluğa atacağımızı şu şekilde sıralayabiliriz:
- Domatesleri iyice yıkayın.
- Domateslerinizi doğramaya başlamadan önce sap kısmının olduğu yeşil yerleri bir bıçak yardımıyla keserek alın.
- Yıkadığınız domatesleri ne için kullanacaksanız ona göre şekil vermeniz gerekir. Kullanacağınız yerlere göre domates şekilleri şu şekildedir:
- Eğer buzluğunuzda yer varsa domatesleri bütün bir şekilde buzluğa atmak hem daha sağlıklı hem daha kolaydır. Buzluktan çıkan domatesler ılık suyun altına tutulduğunda kabuğu kolayca çıkar. Bunun yanı sıra sert olacağı için daha kolay doğranır ve şekil verilir.
- Yemeklere koymak için domatesleri buzluğa atmak istiyorsanız. Domatesleri soyduktan sonra küp şeklinde doğrayabilirsiniz. Doğradığınız domateslerin suyunu başka bir kaba alın.
- Sos yapmak için ise iyice yıkanmış domateslerinizi rendeleyerek buzluğa koymanız daha iyi olacaktır. Rendelenmiş domatesleriniz çok sulandıysa ince bir süzgeç yardımıyla biraz suyunu süzebilir veya domatesleri bir tencereye alıp bir miktar tuz attıktan sonra kaynamaya bırakabilirsiniz.
- Fırında pişireceğiniz yemekleri süslemek için veya pizza gibi yemeklerde kullanmak için domatesleri buzluğa atmadan önce soyup yuvarlak doğramanız daha iyi olacaktır.
- Doğrama işlemini yaptıktan sonra domateslerinizi her yemek için ayrı paketlenecek şekilde buzdolabı poşetlerine koyun.
- Buzdolabı poşetlerinin içerisindeki havayı vakum aleti veya bir pipet yardımıyla alın.
- Poşetlerinizi buzdolabında fazla yer kaplamayacak ve birbirine yapışmayacak şekilde buzdolabına yerleştirin.
- Kullanmak için buzdolabından çıkarılan domateslerin buzunun çözülmesini beklemeden yemeklerin içine koyabilirsiniz.