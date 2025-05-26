Dondurucuda saklanan etleri çözdürmenin en doğru yolu! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz...

Pek çok kişi eti çözdürürken zaman kaybetmek istemez ve eti sıcak suda hızlıca çözmeye çalışır. Ancak, hızlı olma amacıyla yapılan bu işlem etin dış kısmının pişip iç kısmında bakteri oluşmasına davet çıkartır. Çiğ etleri çözdürmek için uygulayacağınız bu yöntem sayesinde ise sağlığınızı riske atmadan güvenilir bir et tüketimi yapmış olacaksınız.
ETİ DOĞRU ŞEKİLDE NASIL ÇÖZDÜREBİLİRSİNİZ?
Et ile temasa geçmeden önce yapmanız gereken en önemli şey el hijyenine dikkat etmek. Genellikle temas ettiğiniz yüzeylerde birçok zararlı bakteri oluşur ve bu bakteriler el temasıyla kolayca yayılabilir. Bu sebeple, çiğ et çözme işlemine temiz ellerle başlamak çok daha faydalı olacaktır.
Eğer vaktiniz az ise ve donuk etleri hızlı şekilde çözmeniz gerekiyorsa, donuk etlerinizi soğuk su dolu bir kaseye koyabilirsiniz. Yarım saatte bir suyu süzerek tekrar soğuk su doldurun ve etler çözülünceye kadar her yarım saatte bir bu işlemi tekrarlayın. Etlerinizi bu yöntemle çözerseniz hemen pişirmeye başlamanız gerektiğini de unutmamakta fayda var.