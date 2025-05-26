Dondurucuda saklanan etleri çözdürmenin en doğru yolu! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz...

Çoğu kişi derin dondurucudan çıkarılan etleri çözdürmek için yıllardır bilinen bu hatayı yapıyor. Doğru bilinen fakat insan sağlığı için tehlikeli olan dondurulmuş etleri sıcak suyla çözdürme işlemi büyük bir tehdit oluşturuyor. Peki derin dondurucudan çıkardığınız etleri doğru ve pratik şekilde çözündürme yolu hangisi? İşte cevabı…

Giriş Tarihi: 26.05.2025 12:58 PAYLAŞ ABONE OL

Pek çok kişi eti çözdürürken zaman kaybetmek istemez ve eti sıcak suda hızlıca çözmeye çalışır. Ancak, hızlı olma amacıyla yapılan bu işlem etin dış kısmının pişip iç kısmında bakteri oluşmasına davet çıkartır. Çiğ etleri çözdürmek için uygulayacağınız bu yöntem sayesinde ise sağlığınızı riske atmadan güvenilir bir et tüketimi yapmış olacaksınız.

ETİ DOĞRU ŞEKİLDE NASIL ÇÖZDÜREBİLİRSİNİZ? Et ile temasa geçmeden önce yapmanız gereken en önemli şey el hijyenine dikkat etmek. Genellikle temas ettiğiniz yüzeylerde birçok zararlı bakteri oluşur ve bu bakteriler el temasıyla kolayca yayılabilir. Bu sebeple, çiğ et çözme işlemine temiz ellerle başlamak çok daha faydalı olacaktır.