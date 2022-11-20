Dondurulmuş gıdaları çözerken yapılan hatalar! Zehirlenmeye neden oluyor…

İşte dondurucudaki yiyecekleri çözmek istediğinizde yapabilecekleriniz ve asla uygulamamanız gereken yöntemler…
Yapmayın: Yiyecekleri Tezgahta Çözmeyin
İşten döndüğünüzde, yemek pişirmeye hazır olsun diye dondurucudan çıkardığınız bir paket tavuk göğsü çıkarıp çözülmesi için tezgahın üzerine koyarız. Kulağa akıllıca gelse de bu yöntem güvenli değildir. Çiğ veya pişmiş et, kümes hayvanları ve yumurta gibi bozulabilecek yiyecekler güvenli sıcaklıklarda çözülmelidir. Dondurulmuş yiyecekler 4 dereceden fazla ısındığında veya oda sıcaklığında 2 saatten fazla kaldığında, bakterilerin hızla çoğaldığı tehlikeli alanlar oluşturur.
Yapmayın: Parçalı Çözülen Ürünleri Donuk Sanmayın
Dondurulmuş gıdaların dış kısımları genellikle ortasından önce çözülür. Bu, diğer parçalar hala donmuş olsa bile bakterilerin üreyebileceği anlamına gelir.
Yapın: Buzdolabında Çözün
Daha uzun vakit alsa da dondurulmuş ürünleri buzdolabında çözmek çok daha sağlıklı bir seçimdir. Bu sayede yiyecekler de güvenli sıcaklıklar arasında kalır. Buzdolabında kıyma ve tavuk göğsü bir gün içerisinde çözülecektir. Daha büyük parçalar ise daha uzun vakit alabilir. Yiyecekleri çözerken buzdolabının alt raflarını kullanırsanız diğer yiyeceklerin üzerine bir şeylerin sızmasının da önüne geçebilirsiniz.
Yapın: Esnek Olun
Buzdolabı yöntemi zaman alır, ancak yemek planları değişirse size zaman da kazandırır. Kıyma, güveç eti, kümes hayvanları ve deniz ürünlerini pişirmeden önce buzdolabında bir veya iki gün bekletin. Biftek gibi kırmızı et dilimlerinin çözülmesi ise 3 ila 5 gün sürer. Diğer güvenli buz çözme yöntemlerinde, yiyeceği hemen pişirmeniz gerekir. Yiyecekleriniz hala donuk durumdaysa ve fikrinizi değiştirirseniz, bir gün daha dondurucuya koyabilirsiniz.
Yapın: Buzdolabınızın Sıcaklığını Kontrol Edin
Her derece bir fark yaratır: Buzdolabınızın 4 dereceye ve dondurucunuzun -17 dereceye ayarlandığından emin olun. Ne kadar düşürürseniz, yemeğinizin çözülmesi o kadar uzun sürer.
Yapmayın: Yiyecekleri Sıcak Suda Çözdürmeyin
Daha hızlı olan yöntem her zaman daha güvenli değildir. Sıcak su, yiyecekleri çabucak çözer, ancak aynı zamanda sıcaklığı kritik 4 dereceyi aşar. Sadece bakteri üremekle kalmaz, aynı zamanda et siz istemeden pişmeye de başlayabilir.
Yapın: Soğuk Suda Çözün
Bu yöntem buzdolabından daha hızlıdır, ancak biraz daha fazla çaba gerektirir. Lavabonuzu veya bir kabı soğuk musluk suyuyla doldurun. Etiniz vakumlu ise, doğrudan içeri girebilir. Değilse, içine veya dışına hiçbir şey girmeyecek şekilde sızdırmaz bir torbaya koyun. Kapalı olduğundan emin olun ve suyu her 30 dakikada bir değiştirin. Yarım kilo eti bu şekilde bir saatte çözebilirsiniz. Herhangi bir şeyi bu şekilde çözerseniz, hemen pişirmeniz gerektiğini de hatırlatalım.
Yapmayın: Yanlış Yönlendirmelerden Kaçının
İnternette eğlenceli ve keyifli bulunan o pratik bilgiler aslında çok da sağlıklı olmayabilir. Örneğin hindiyi bulaşık makinesinde çözebileceğinize dair videolar bulunmaktadır. Ancak bu durum gıda zehirlenmesine neden olabilir. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, yiyecekleri bulaşık makinesinde veya garajınızda, bodrum katınızda veya arka bahçenizde çözmeyin.
Yapın: Mikrodalgada Çözün
Mikrodalgaların birçoğunda buz çözme özelliği vardır. Güvenli olmasına rağmen, bu yöntem popüler değildir çünkü yiyecekler her zaman eşit şekilde çözülmez. Ancak, özellikle kıyma için kullanılabilir. Mikrodalgada çözdüğünüz her şeyi, yeniden dondurmayı planlasanız bile hemen pişirmeniz gerekir. Tüm ambalajından çıkarmayı ve mikrodalgaya dayanıklı bir kap kullanmayı unutmayın.
Yapın: Düdüklü Tencere Kullanın
Düdüklü tencereler donmuş gıdaları hızla ısıtır. Bu nedenle bakterilerin oluşmasına fırsat kalmaz ve yenebilecek kadar güvenlidir.
Yapın: Çözmeden Pişirin
Yiyecekleri çözmek zorunda değilsiniz. Bu, çoğu etin daha hızlı ve daha eşit pişmesini sağlar. Çözülmüş bir tavuk göğsünü pişirmeniz 30 dakikanızı alıyorsa, donmuş bir tavuğu pişirmeniz 45 dakikanızı alacaktır. Dondurulmuş sebzeleri de çözmeniz gerekmez. Onları doğrudan paketinden çıkarıp pişirmeniz yeterlidir.