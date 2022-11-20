Dondurulmuş gıdaları çözerken yapılan hatalar! Zehirlenmeye neden oluyor…

Yapmayın: Yiyecekleri Tezgahta Çözmeyin

İşten döndüğünüzde, yemek pişirmeye hazır olsun diye dondurucudan çıkardığınız bir paket tavuk göğsü çıkarıp çözülmesi için tezgahın üzerine koyarız. Kulağa akıllıca gelse de bu yöntem güvenli değildir. Çiğ veya pişmiş et, kümes hayvanları ve yumurta gibi bozulabilecek yiyecekler güvenli sıcaklıklarda çözülmelidir. Dondurulmuş yiyecekler 4 dereceden fazla ısındığında veya oda sıcaklığında 2 saatten fazla kaldığında, bakterilerin hızla çoğaldığı tehlikeli alanlar oluşturur.

Yapmayın: Parçalı Çözülen Ürünleri Donuk Sanmayın

Dondurulmuş gıdaların dış kısımları genellikle ortasından önce çözülür. Bu, diğer parçalar hala donmuş olsa bile bakterilerin üreyebileceği anlamına gelir.