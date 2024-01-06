Donmuş kıymayı 10 dakika içinde çözüyor! İşte işinizi kolaylaştıran çözdürme yöntemi

Her şeyde olduğu gibi hazırlık, iyi bir sonucun anahtarıdır ve kıymayı dondurmanın, yalnızca buzunun çözülmesini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda dondurucuda alandan da tasarruf etmesini sağlayacak bir yolu vardır. Şu üç adımı izleyin: