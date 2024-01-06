Donmuş kıymayı 10 dakika içinde çözüyor! İşte işinizi kolaylaştıran çözdürme yöntemi

Her şeyde olduğu gibi hazırlık, iyi bir sonucun anahtarıdır ve kıymayı dondurmanın, yalnızca buzunun çözülmesini kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda dondurucuda alandan da tasarruf etmesini sağlayacak bir yolu vardır. Şu üç adımı izleyin:
1. Kıymayı, ihtiyaçlarınıza en uygun porsiyon boyutunda, kilitli torbalara bölün.
2. Kıymayı poşetin içinde yaklaşık 1 santimetre kalınlığında olacak şekilde elinizle veya oklavayla hafifçe düzleştirin.
3. Torbadaki fazla havayı çıkarmak için biraz sıkın ve ardından kapatın.
Şimdi buz çözme işlemine geçiyoruz. Kıymayı veya herhangi bir şeyi güvenli bir şekilde çözmenin en iyi yöntemi buzdolabıdır. Dondurmak için yukarıdaki yöntemi kullanırsanız, kıyma buzdolabında birkaç saat içinde çözülecektir.
Birkaç saatiniz yok mu? Hiç sorun değil, diğer yöntemlerimizden birini kullanabilirsiniz.
İlki onu soğuk suya batırmaktır. Bu yöntem, düz paketlenmiş kıymanın (yukarıdaki yönteme bakın) yaklaşık 10 dakikada veya daha yoğun kıymanın 225 gram başına yaklaşık 30 dakikada buzunu çözecektir.
Bu teknik için kıymayı sızdırmaz, açılıp kapanabilir bir torbaya koymanız gerekecektir. Kıyma torbasını soğuk su dolu bir kabın içine, tamamen su altında kalacak şekilde yerleştirin. Suyun büyüsünü göstermesini bekleyin ve kıyma eridiğinde hemen pişirin.
Son teknik aynı zamanda en hızlı olanıdır ve mikrodalgayı kullanmaktır. Kıymayı tekrar kapatılabilir torbanın içinde tutarak mikrodalgaya dayanıklı bir tabağa yerleştirin.