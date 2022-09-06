Donmuş tavuğu 2 dakikada çözdüren yöntem! Soğuk su ile...

Donmuş tavuğu 24 saatte, 2 saatte ya da 2 dakikada çözmenin farklı yolları bulunuyor. Ancak her yöntemin kendine özel artıları ve eksileri bulunuyor.
ŞEFLERDEN ÖNERİLER
Şeflerin bu noktada en sık tercih ettiği yöntem buzdolabında çözülmesine izin vermektir. Buzdolabının en alt rafına koyacağınız bir kağıt havlunun üzerine donmuş tavuğu yerleştirmek hem damlamasını önler hem de çözülmesini sağlar. Ancak bu şekilde tavuğun çözülmesi çok uzun sürer ve acelesi olanlara uygun değildir.
DAHA HIZLI BİR YÖNTEM ARAYANLAR İÇİN
Acelesi olanların kullanabileceğini bir yöntem ise tavuğu çözümek için soğuk su kullanmaktır. Lavabonun içerisine bir kase koyun ve içerisini soğuk su ile doldurun. İçerisine tavuğu yerleştirin ve çözülmesini bekleyin.
Bu noktada dikkat edilmesi gereken suyun soğuk olması gerektiğidir. Eğer bulunduğunuz ortam sıcaksa su da ısınabileceğinden her yarım saatte bir suyun ısısını kontrol etmek ve ısındığında tekrar soğuk suyla değiştirmek önemlidir.
Bu yöntem sayesinde tavuk 45 dakika ila 1 saat içerisinde çözülecektir.
EN HIZLI YÖNTEM
Tavuğu çözerken kullanabileceğiniz en hızlı yöntemde ise mikrodalga fırın kullanabilirisniz. Tavuğu paketinden çıkarın ve tabağa koyun. Ardından mikrodalgaya yerleştirin ve 30 saniyelik aralıklarla çalıştırın. Ancak tavuğun pişmesine asla izin vermeyin.
TAVUĞU ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Tezgahta çözmeyin
Mutfak tezgahları etin buzunun çözülmesi için güvenli bir ortam değildir. Bu, bakteriler için bir üreme alanı oluşturur ve tavuğu tüketen kişinin zehirlenmesine neden olabilir. Bir yiyeceğin buzdolabında yavaş yavaş çözülmesine veya suda daha hızlı çözülmesine izin vermek daha sağlıklı bir yöntemdir.
Sıcak suda eritmeyin
Sıcak su, tezgah gibi tavuğun çok çabuk çözülmesine neden olur ve etinizi bir bakteri yuvasına dönüştürebilir.
Düdüklü tencere kullanmayın
İyi bir fikir gibi görünse de, düdüklü tencerede donmuş yiyecekleri çözmeyin. Bu ürünler çözülmüş yiyecekleri yavaş yavaş pişirmek için tasarlanmıştır. Tavuğu bir düdüklü tencereye koymak, üzerinde daha çok bakteri üremesine neden olacaktır.
TAVUK TÜKETİRKEN DİKKAT
Tavuk, gıda zehirlenmesi açısından en riskli besinlerden biridir. Bu yüzden doğru şekilde pişirmek önemlidir.
Tavuk yemek özellikle yanlış hazırlandığında, Salmonella gibi hastalıkları barındırma riski taşır.. Gıda zehirlenmesine, hatta tifo hastalığına, enterik ateşe ve gastroenterite yol açabilir.
Bu işaretler tavuktan zehirlenmiş olabileceğinizi gösterir;