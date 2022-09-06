Donmuş tavuğu 2 dakikada çözdüren yöntem! Soğuk su ile...

Bu noktada dikkat edilmesi gereken suyun soğuk olması gerektiğidir. Eğer bulunduğunuz ortam sıcaksa su da ısınabileceğinden her yarım saatte bir suyun ısısını kontrol etmek ve ısındığında tekrar soğuk suyla değiştirmek önemlidir.

Tavuğu çözerken kullanabileceğiniz en hızlı yöntemde ise mikrodalga fırın kullanabilirisniz. Tavuğu paketinden çıkarın ve tabağa koyun. Ardından mikrodalgaya yerleştirin ve 30 saniyelik aralıklarla çalıştırın. Ancak tavuğun pişmesine asla izin vermeyin.

TAVUĞU ÇÖZERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tezgahta çözmeyin

Mutfak tezgahları etin buzunun çözülmesi için güvenli bir ortam değildir. Bu, bakteriler için bir üreme alanı oluşturur ve tavuğu tüketen kişinin zehirlenmesine neden olabilir. Bir yiyeceğin buzdolabında yavaş yavaş çözülmesine veya suda daha hızlı çözülmesine izin vermek daha sağlıklı bir yöntemdir.

Sıcak suda eritmeyin

Sıcak su, tezgah gibi tavuğun çok çabuk çözülmesine neden olur ve etinizi bir bakteri yuvasına dönüştürebilir.