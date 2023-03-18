Down Sendromlu çocuklardan mesaj var: Hüzünlüyüz ama umudumuz devam ediyor



KRAL ŞAKIR'IN ILK GÖSTERIMI DEPREM BÖLGESINDE YAPILACAK

Animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu'nun kaleminden çıkan Kral Şakir, Türk kültür ve mizahını çocuklara aktaran önemli bir simge haline geldi. Yapılan araştırmalar da ülkemizde her dört haneden birinde Kral Şakir ürünlerinin olduğunu gösteriyor. Ancak Kral Şakir'in başarısı bununla sınırlı kalmadı, bir kültür elçisi haline geldi. Yurt dışında birçok ülkede de yayınlanan çizgi film ve animasyon filmler, Türk kültürünün yurt dışında tanınmasına hatta çocuklar tarafından çok sevilmesine aracı oldu. İçindeki çocuğu kaybetmeden üreten ve ülkemizin tanıtımında da önemli rol oynayan Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir ile animasyon dalında bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Varol Yaşaroğlu, deprem bölgesindeki çocuklara biraz olsun moral verebilmek için kolları sıvadı ve 31 Mart'ta vizyona girecek olan Kral Şakir Mikrop Avcıları Cumburlop! filmini, sinemalardan önce deprem bölgesindeki çocuklarla buluşturacak. Kral Şakir ekibi, film gösterimin yanı sıra Kral Şakir maskotları ile de çocuklara moral verecekler. Ancak Varoloğlu, çocuklar için daha çok şey yapmak istediklerini ve film gösterimi sonrasında da TOÇEV ile iş birliği içinde bölgede çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.