Down Sendromlu çocuklardan mesaj var: Hüzünlüyüz ama umudumuz devam ediyor

21 Mart Dünya Down Sendromlular günü. Peki, neden 21 Mart? Çünkü bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendromlu bireylerde 21. kromozom üç adet bulunuyor. Bu sebeple 21 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Down Sendromu Günü olarak kutlanıyor. Biz de bu hafta Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye) ile iletişime geçerek özellikle deprem bölgesindeki Down Sendromlu çocuk ve bireyler için neler yapılabileceğini konuştuk. Down Türkiye Başkanı Gün Bilgin: "Özel gereksinimli bireylerin bağışıklık sistemlerinin zayıf olması ve enfeksiyona açık olmaları, uyumsal davranışlar konusunda yeterince iyi olmadıkları için kalabalık ortamlarda aileleri sorunlar yaşayabiliyor. Bunun için Türkiye Down Sendromu Derneği olarak planımızda şu maddeler yer alıyor: