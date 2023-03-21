Down sendromlu Tarık, dünya şampiyonasında madalya hedefine emin adımlarla yürüyor

Gebelik sürecinde de belli olmayan bu durum karşısında çocuklarının down sendromlu doğumuyla şaşkınlık yaşayan aile, Tarık'ın hayata tutunması için yıllarca çaba gösterdi.

Fiziksel gelişimi için çocuklarını bir süre özel spor kulübüne götüren ve jimnastik branşında eğiten çift, daha sonra Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde özel sporcular milli takım antrenörü İsmail Güler ile tanıştı.

"ÖZEL ÇOCUKLAR, BİLMEDİĞİMİZ HAYAT VE DÜNYA"

Anne Nurgül Karakurt, AA muhabirine, gebelik sürecinde oğlunun bu durumunun belli olmadığını belirterek, "Tarık doğduğunda down sendromlu olduğunu öğrendik, sürpriz olarak karşımıza çıktı şok olduk." dedi.

Bu durumdan ailece çok etkilendiklerini anlatan Karakurt, şöyle devam etti:

"Doğumuyla hayatım alt üst oldu sanmıştım sonra baktım ki hayatımın altı üstünden daha farklı. O bize hayatı farklı yönleriyle öğretip gösterdi. Özel çocuklar, bilmediğimiz hayat ve dünya. O dünya kötü ya da çirkin değil sadece bilmiyoruz. Bilmediklerimiz eşliğinde şoka uğruyoruz. Şimdi yaşadığım şoka üzülüyorum çünkü Tarık ile o kadar güzel şeyler yaşadık ki bize hayatın çok renkli ve farklı yönlerini, sabretmeyi ve güçlü durmayı öğretti."