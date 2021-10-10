Dünyaca ünlü sahilde gökyüzündeki adrenalin dolu anlar

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyant seyir terası, sabah akşam farklı manzarası kadar yamaç paraşütçülerine de ev sahipliği yapıyor. Rüzgar nedeniyle genelde öğleden sonra terasa gelen sporcular, yerli ve yabancı turistlerin bakışları eşliğinde yamaç paraşütü açıp kendilerini tekli ve ikili olarak gökyüzüne bırakıyor. Adrenalin tutkunu sporcular, denizden gelen güney rüzgarlarının falezlere çarparak, alttan bir rüzgar dalgası ile deniz seviyesinden 200 metre yükselip, denize paralel olarak 500 metrelik bir alanda sağa ve sola uçuş yapabiliyorlar. Sporcular bireysel olduğu kadar tandem (ikili) uçabiliyor. Macera severlerin kalkış ve gökyüzünde süzülmelerini vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştiriyor.

"ŞEHRE EN YAKIN UÇUŞ NOKTASI"

Yamaç paraşütü tandem (ikili) pilotu Rıdvan Mekik, varyantın dünya üzerine şehre en yakın yamaç paraşütüyle uçulacak en kaliteli yerlerden biri olduğunu kaydetti. Varyanttan uçmalarının engellendiğini dile getiren Mekik, "Kısıtlanıyoruz. Uçulmaması noktasında sürekli uyarılar geliyor. Bunun nedeni de Sahil Güvenlik helikopterinin notem alanının buraya yakın olmasıdır" dedi.

"ANTALYA'DA 12 AY PARAŞÜT YAPILABİLİR"

Mekik, Antalya'da alternatif turizm anlamında yamaç paraşütü ve varyantların değerlendirilmesini istedi. Varyant dışında Tünektepe'den uçuş yapılması noktasında girişimler yapıldığını dile getiren Rıdvan Mekik, "Ölüdeniz'deki yamaç paraşütünü yarı yarıya azaltacak şekilde yapılabilir. Rüzgar ve pist durumu yapılabilir. Orayla alakalı da farklı durumlar. Turist teleferikle yukarı çıkıp, paraşütle inebilir. Hem ticari anlamda katkısı hem de alternatif turizm olur. Antalya'da yaz kış 12 ay yamaç paraşütü yapılabilir" ifadelerini kullandı.