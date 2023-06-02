Kişilerin doğum esnasında güneşin bulunduğu yere göre belirlenen ve gökyüzü hareketleriyle ifade edilen semboller, burç olarak isimlendirilmektedir. Astroloji, 12 burçtan meydana gelmektedir. Bu burçların taşıdığı özellikler, insanların hayatlarına kılavuz olmaktadır. Bu yazımızda sizler için dünyada en az bulunan burç, dünyadaki en nadir burç hangisi gibi soruların cevaplarına yer verdik.

Dünyada En Az Bulunan Burç?

Bir senelik takvim toplam on iki aydan oluşmaktadır. Her ayı temsil eden bir burç mevcuttur. Astrolojide koç burcu ilk sırada olmak üzere; boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları vardır. Burçlarla ilgili merak edilen konulardan biri dünyada en az bulunan burç konusudur. Yapılan araştırmalara göre dünya çapında en az rastlanılan burç olarak karşımıza yay burcu çıkmaktadır. 23 Kasım ile 21 Aralık tarihleri arasında hayata gözlerini açan kişiler, yay burcuna sahiptir. Yönetici gezegenleri Jüpiter olan yay burcunun kendine özgü özellikleri mevcuttur. Bu burçta doğan insanların en belirgin özelliklerinden biri gezmeyi çok sevmesi ve özgürlüklerine çok düşkün olmasıdır. Bu bağlamda dünyada en nadir burç hangisi sorusunun yanıtı da yay burcu olmaktadır.