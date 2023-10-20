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Dünyanın en iyilerinden seçildi! Türkiye'deki bu köye turistler akın ediyor: Sebebi...

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) 25. Genel Kurulunda, İzmir'in Şirince köyü, "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesine girdi. Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde devam eden BMDTÖ 25. Genel Kurulunda "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesi açıklandı.

AA
Giriş Tarihi: 20.10.2023 08:42
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TÜRKİYE’DEKİ BU KÖYE TURİSTLER AKIN EDİYOR: SEBEBİ...

Kültürel ve doğal kaynaklar, kültürel kaynakların desteklenmesi ve korunması, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, turizmin geliştirilmesi ve değer zinciri entegrasyonu, altyapı, sağlık, emniyet ve güvenlik gibi alanlarda en iyi köylerin belirlendiği değerlendirmeye 260 başvuru yapıldı.

Genel Kurul kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Kazakistan'ın Satı, Özbekistan'ın Sentob ve Türkiye'nin Şirince köylerinin de aralarında bulunduğu 54 köy, "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri" listesinde yerini aldı.

Hiçbir evin diğerinin manzarasını kapatmayacak şekilde imar planlaması yapılmış bu köy, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle sakin yapısı ve doğal güzelliği ile dünyanın dört bir yanında misafir ağırlıyor.

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