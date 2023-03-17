"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi en büyük hayalini gerçekleştirdi

Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle ilk kez uçağa binerek ABD'ye seyahat eden "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak tanınan Rumeysa Gelgi, yurt dışı deneyimlerini paylaştı.

AA Giriş Tarihi: 17.03.2023 15:54 PAYLAŞ ABONE OL

2 metre 15 santimetre boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve geçen yıl eylülde uçakta oluşturulan sedye sistemiyle ABD'ye giden Gelgi, THY'nin San Francisco-İstanbul seferiyle Türkiye'ye döndükten sonra ailesiyle yaşadığı Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi. Weaver sendromlu Gelgi, AA muhabirine, yurt dışına seyahat etmenin en büyük hayallerinden biri olduğunu fakat özel durumu nedeniyle bunu bu zamana kadar gerçekleştirme şansının olmadığını söyledi. Uzun bir sürecin sonunda hayalini gerçekleştirdiğini belirten Gelgi, başka bir ülkeyi görebilmenin kendisi için çok heyecan verici olduğunu dile getirdi.

"THY KUSURSUZ BİR YOLCULUK GEÇİRMEMİ SAĞLADI" THY seferi ile ABD'ye hem gidiş hem de dönüş yolculuğunun mükemmel geçtiğini aktaran Gelgi, şunları kaydetti: "Türk Hava Yolları yurt dışı seyahatini benim için mümkün kılmakla kalmayıp aynı zamanda üstün özveri ve ilgiyle en ufak detayı dahi düşünerek kusursuz bir yolculuk geçirmemi sağladı. Hayalimin çok daha ötesindeydi. Bir kez daha Türk Hava Yolları yetkililerine, departmanlarına, tüm kademelerdeki personeline hem konforum hem de güvenliğim için gösterdikleri özen ve çabadan dolayı teşekkür ediyorum." Gelgi, ABD'de kaldığı sürede birçok ilki deneyimleme şansının olduğunu dile getirerek, "Farklı kültürleri yakından tanıdım. Dünya mutfaklarından çeşitli yemekler tattım fakat hala Türk mutfağının favorim olduğunu belirtmem gerekiyor." dedi.