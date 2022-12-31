Dünyanın gözü olarak biliniyor: Tarihi ve doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Fatih Sultan Mehmet’in, ‘Dünyanın gözü’ dediği Amasra, bu yıl tanıştığım ve hem doğal hem de tarihi güzelliğiyle beni kendisine hayran bırakan bir belde oldu. Hadi gelin, İstanbul’dan arabayla yaklaşık dört saat uzaklıkta bulunan, bu şirin Karadeniz beldesini hep beraber, yakından tanıyalım...

İDİL DEMİREL Giriş Tarihi: 31.12.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 11:10 PAYLAŞ ABONE OL

Yılın son cumartesi günü için nereyi yazayım diye düşünürken bu sene gitme fırsatım olan ve hem doğasıyla hem de atmosferiyle beni çok şaşırtan bir beldeyi yazayım istedim. Amasra... Hiç duydunuz mu? Gitme şansı yakaladınız mı? Coğrafi olarak nerede oludğu gözlerinizin önüne geliyor mu? Hemen söylüyorum: Doğası, lezzetli yemekleri, havası ile Ege sahil şeridindeki Bartın'a bağlı Amasra, Karadeniz bölgemizde yer alıyor. İstanbul'dan arabayla yaklaşık dört saat uzaklıkta bulunan bu belde ünü henüz yayılmaya başlamadığı için yeşilin ve mavinin her tonunu sevenler için yaratılmış adeta cennetten bir parça... Çok huzur verici, hatta yerli halkı pek de ünlenmesini istemiyor. Doğal haliyle kalmasından yanalar. Amasra, şehrin en turistik noktası... Sırtını dayadığı yemyeşil ormanların maviyle buluştuğu noktaya kurulmuş. Gittiğinizde mutlaka Amasra'da bir iki gece konaklayın. Buradaki Ağlayan Ağaç görülmesi gereken bir yer... Hatta Amasra için rahatlıkla Batı Karadeniz'in en güzel yeri denilenebilir. Amasra yeşil doğası, mavilikleri ve huzurlu atmosferiyle sıcak bir liman kenti.





Fatih Sultan Mehmet'in gördüğünde "Lala, Lala, Çeşm-i Cihan (dünyanın gözü) bu mu ola?" diyerek hayran olduğu Amasra, patika yolları, tarih kokan sokakları ve mağaralarıyla hafta sonu için oldukça ideal bir yöre. Amasra, yemyeşil doğası ve doğal güzellikleriyle bölgenin incisi konumunda. Amasra aslında ufak bir yer olsa da 1942 yılında Türkiye'nin ilk turizm beldesi olma özelliğini taşıyor. Amasra özellikle dönemin ünlü siyasi isimleri ve sanatçılarının vazgeçilmez yazlığıymış. İsmet İnönü'den Zeki Müren'e kadar birçok isim için önemliydi...