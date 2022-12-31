Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez tarifiyle! Yağ hücrelerini sindiren lezzet dolu atıştırmalık: Her ara öğünde...

Meşgulüz, koşturuyoruz ve atıştırıyoruz. Eskiden meyve, bazen kuruyemiş atıştırırdık. Sonra çikolata, kek, cips gibi paketli ürünler girdi hayatımıza. Son yıllarda da smoothie'ler, granola barlar çıkar oldu karşımıza. Atıştırmalıklar farklı şekillerde marketlerde, sinemalarda, okullarda, kahve dükkanlarında, kısaca her yerdeler. Atıştırmalık, ana öğünler dışında tüketilen, beslenme ile tutku arasında köprü olan besinlerdir. Çoğunlukla bir ara öğün, acelemiz olduğunda hızlı bir ana öğün, bazen karın doyurmak için, bazen stresi bastırmak için, bazen de farkında olmaksızın tükettiğimiz atıştırmalıkların sağlıklı olup olmadığının ne kadar bilincindeyiz? University of Surrey'nin yaptığı bir araştırma atıştırmanın psikolojik boyutunu gösteriyor. Bu çalışmaya göre üzerinde atıştırmalık yazan bir yiyecekten daha çok yiyoruz. Hele masada oturarak değil de ayakta yiyorsak, daha da fazla tüketiyoruz. Araştırmacılar bu davranışı atıştırırken dikkatimizin dağılmasına, ne kadar yediğimizin farkında olmayışımıza bağlıyor.