Saç Bakım Uzmanı Ahmet Çoban'dan tüyolar! Elektriklenen ve kabaran saçların sonunu getiren çözüm...

Saçları kabaranlar, rengi çabuk solanlar, yağlanmadan şikayet edenler sık sık kapımı çalar. Sene biterken bana en çok gelen soruları sizler için derledim.

AHMET ÇOBAN Giriş Tarihi: 31.12.2022 09:19 PAYLAŞ ABONE OL

Bazen saçlarınız ile ilgili çok mutsuz olduğunuz sorunlar küçücük ipuçları ile çözülebilir. Bunu düşünerek sizin için, bana en çok gelen 5 soruyu ve cevaplarını bir araya getirdim. İşte size sabahları zaman kazandıracak ve saçlarınızla barışmanızı sağlayacak birkaç pratik öneri!



Saçlarımın az ama düzensiz bir dalgası var. Tararsam elektriklenip kabarıyor ve biçimsiz görünüyor. Ne yapabilirim?

Dalgalı saçlar doğru kullanıldığı zaman oldukça havalı durur ama gerçekten birkaç minik trik bilmeyi gerektirir. Benim size önerim banyodan sonra hemen tarağa sarılmayın. Önce nazikçe havlu ile kurulayın. Sonra parmaklarınızla kabaca tarayın ve istediğiniz tarafa ayırın. Sonra doğal kurumaya bırakın. Eğer biraz kabarıklığı almak istiyorsanız, doğal bir bitki yağından birkaç damlacık avuç içinizde ısıtıp saçın kabaran bölgelerine az az sürün.



Saçımın banyodan sonra daha parlak görünmesi için ne yapabilirim?

Banyodan çıkmadan önce son olarak saçınıza soğuk su ile bir şok bakım uygulayabilirsiniz. Ayrıca banyo sonrasında fön makinesi kullanıyorsanız son olarak kök kısımlardan soğuk hava ile geçin. Böylece hem sıcak yüzünden açılan yüzeydeki dokular kapanarak saçlarınızın korunmasına yardımcı olacaktır hem de saçınız daha hacimli ve parlak görünecektir.