Bu şehirde yaşayanlar "bunama" nedir bilmiyor! Sebebi haftada iki kez...

Haftada bir veya daha fazla mantar yiyen yaşlı bireylerde, haftada birden az yiyenlere kıyasla daha düşük demans insidansı kaydedilmiştir. Araştırmacılar, "Bu kohort çalışması, sık mantar tüketiminin, olası kafa karıştırıcı faktörler için ayarlama yapıldıktan sonra bile, daha düşük demans riski ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermektedir" açıklamasında bulundu. Diğer araştırmalar, mantar yemenin beyni güçlendiren faydalarını vurgulamıştır.

Singapur'da 60 yaş üstü 663 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, mantarlar ve beyin fonksiyonları arasındaki herhangi bir bağlantıyı araştırmayı amaçladı. Altı yıldan fazla bir süredir Lei Feng ve araştırma ekibi, araştırmaya katılan insanların ne kadar mantar yediğini ölçtü. Ayrıca katılımcıların IQ'su, kan basıncı ve yürüme hızlarından zihinsel sağlıklarına kadar her şeyi test ettiler. Bu testler, hafif bilişsel gerileme (MCI) ve demansın teşhisine yardımcı olmak için kullanılan bir demans semptom ölçeği kullanarak onları puanlamayı içeriyordu.