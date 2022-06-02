Duşakabindeki küf lekelerini bitiriyor! Temizlik uzmanlarının önerdiği yöntem…

Temizlik uzmanları, duştaki siyah küf lekelerinin yanı sıra evde bulunan tüm lekeler için "diş fırçası yöntemi" kullanmanın en iyisi olduğunu belirtiyor. Diş fırçasıyla temizlemenin oldukça zor ve ayrıntılı olduğunu düşünebilirsiniz, fakat geçmeyen lekeler konusunda en iyi sonuçları bu yöntem sağlıyor.
Diş fırçasının üzerindeki ince kıl yapıları, lekelere daha iyi nüfuz etmelerinin yanı sıra dağılmayı da minimuma indirerek daha küçük alanda daha etkili bir temizlik yapmanızı mükün kılar. Fakat işlem sırasında ovalama hareketini, iç bölüme doğru değil dış bölüme doğru yapmaya özen göstermeniz gerekir.
"BEYAZ SİRKE VE ÇAMAŞIR SUYU EN ETKİLİ İKİ ARAÇ"
Duştaki küf lekelerini çıkarmak için ise beyaz sirke ve çamaşır suyunu karıştırmak oldukça etkili çözüm. Banyo, evin en nemli bölümü olması nedeniyle küf oluşumuna müsaittir. Birçok evdeki en yaygın sorunlardan biri olan küf, daha az hava alması sonunda yayılma gösterebilir.
Küften kurtulmak için ise küfün türünü ve şiddetini belirlemek çok önemlidir. En yaygın banyo küfü, siyah küftür ve genellikle seyreltilmemiş beyaz sirke en iyi çözüm yöntemlerinden biridir. Duşakabindeki veya bağlantı noktalarındaki silikon mastiklerde veya derz üzerinde küf bulunuyorsa eski bir diş fırçasını beyaz sirkeye batırarak bu alanları temizleyebilirsiniz.
Küfle mücadele ederken banyonuzda düzenli bir temizlik rutini uygulamanız büyük bir önem taşır. Duş tekneleri ve duvar panelleri de dahil olmak üzere duş ve çevresinin düzenli olarak silinmesi, küf oluşumunu engelleyecektir.
"BANYONUN YETERİNCE KURU OLDUĞUNDAN EMİN OLUN"
Ayrıca bu temizlik rutininde banyoyu olabildiğince hijyenik ve "kuru" tutmak, küf oluşumunu engelleyen bir diğer konu başlığıdır. Örneğin; düzenli olarak yıkanan havluların aynı zamanda banyoda ıslak kalmamasına ve nemli bir ortam oluşturmamasına dikkat etmek gerekir. Nemli banyo paspaslarının banyoda kalması da aynı biçimde ortamdaki nem oranını artırarak küf oluşumuna zemin hazırlayabilir.
Banyonuzda pencereniz bulunuyorsa, duştan hemen sonra pencereyi açmak, havadaki fazla nemin doğal bir dağılım göstermesini sağlayarak duvar, tavan veya pencerelerde yoğunlaşma olmasını engeller. Banyonuzda pencere bulunmuyorsa, vantilatör benzeri bir nem alma cihazı kullanabilirsiniz.