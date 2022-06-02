Duşakabindeki küf lekelerini bitiriyor! Temizlik uzmanlarının önerdiği yöntem…

Küf genellikle duşta, özellikle havalandırılması yeterli olmayan banyolarda görülür. Çıkarılması zor olan bu küfleri aslında evinizde kullanabileceğiniz bir malzeme ile ortadan kaldırabilirsiniz. Özellikle karo aralarında biriken, lekelere ve kokuya neden olan bu sorunlar tek bir yöntemle sonuçlanabilir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 02.06.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 08:59

Temizlik uzmanları, duştaki siyah küf lekelerinin yanı sıra evde bulunan tüm lekeler için "diş fırçası yöntemi" kullanmanın en iyisi olduğunu belirtiyor. Diş fırçasıyla temizlemenin oldukça zor ve ayrıntılı olduğunu düşünebilirsiniz, fakat geçmeyen lekeler konusunda en iyi sonuçları bu yöntem sağlıyor. Diş fırçasının üzerindeki ince kıl yapıları, lekelere daha iyi nüfuz etmelerinin yanı sıra dağılmayı da minimuma indirerek daha küçük alanda daha etkili bir temizlik yapmanızı mükün kılar. Fakat işlem sırasında ovalama hareketini, iç bölüme doğru değil dış bölüme doğru yapmaya özen göstermeniz gerekir.





"BEYAZ SİRKE VE ÇAMAŞIR SUYU EN ETKİLİ İKİ ARAÇ" Duştaki küf lekelerini çıkarmak için ise beyaz sirke ve çamaşır suyunu karıştırmak oldukça etkili çözüm. Banyo, evin en nemli bölümü olması nedeniyle küf oluşumuna müsaittir. Birçok evdeki en yaygın sorunlardan biri olan küf, daha az hava alması sonunda yayılma gösterebilir. Küften kurtulmak için ise küfün türünü ve şiddetini belirlemek çok önemlidir. En yaygın banyo küfü, siyah küftür ve genellikle seyreltilmemiş beyaz sirke en iyi çözüm yöntemlerinden biridir. Duşakabindeki veya bağlantı noktalarındaki silikon mastiklerde veya derz üzerinde küf bulunuyorsa eski bir diş fırçasını beyaz sirkeye batırarak bu alanları temizleyebilirsiniz. Küfle mücadele ederken banyonuzda düzenli bir temizlik rutini uygulamanız büyük bir önem taşır. Duş tekneleri ve duvar panelleri de dahil olmak üzere duş ve çevresinin düzenli olarak silinmesi, küf oluşumunu engelleyecektir.