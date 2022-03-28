Duşakabindeki su lekelerinden eser kalmıyor! İşte 5 dakikada camları ayna gibi yapan yöntem

Konu duşakabindeki su lekeleri olunca ağır kimyasallar denemek yerine akıllı seçimler yapmanız hem kimyasallardan gelecek zararlı etkilerden kurtulmanızı hem de daha az uğraş göstermenizi sağlıyor. Çamaşır suyu, tuz ruhu ve benzeri kimyasal maddelerin solunması banyo gibi kapalı ve küçük alanlarda insan sağlığını tehdit edebilir.
Su lekelerinin düşmanı kireç çözücü!
İnatçı su lekeleriyle dolu bir duşakabini temizlemenin en etkili yolu kireç sökücü kullanmaktır. Tüm su lekelerinin üzerine gelecek şekilde döktüğünüz kireç sökücüyü 10 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Geniş yüzeylerde kireç sökücü döktüğünüz yüzeyleri bulaşık süngeri kullanarak ovalamanız, ardından su ile durulayıp kurulamanız banyonuzu ilk günkü haline döndürür. Duşakabinin kenarları için ise aynı yöntemi diş fırçası kullanarak uygulayabilirsiniz. Çok sert davranmaya özen göstermeniz bu noktada önemli. Çünkü çerçeveler yapısı nedeniyle aşınmaya daha elverişlidir.
Doğal yöntem ise su ve karbonat
Kimyasal ürünler dışında alternatif arayanlara ise su ve karbonat karşımını önerebiliriz. Beyaz sirke içerisine ekleyeceğiniz karbonatla bir karışım hazırlayabilirsiniz. Sprey başlığı olan boş bir şişeye bu karışımı doldurarak duşakabinin üzerine püskürtün. Ardından 15-20 dakika lekelere nüfuz etmesini bekleyin ve bir bulaşık süngeri ile ovalayın. Son olarak suyla durulayıp kurulayın ve parıl parıl banyonuzun tadını çıkarın.
Her zaman ışıldayan bir duşakabine sahip olmak artık çok kolay
Banyonuzu temizlerken duşakabininizin derin temizliğini kireç sökücü yardımıyla hallettiniz ancak her zaman böyle kalması için ne yapmalısınız? Bu noktada deneyebileceğiniz birkaç farklı çözüm bulunuyor. İlk seçenek olarak her duştan sonra ılık, hatta sıcağa yakın bir suyla tüm duşakabinin üzerinden geçip ardından mikrofiber bezle kurulamanız yeterli olacaktır. Bu sayede su lekeleri daha kalıntı bırakmadan temizlenebilir ve her daim temiz bir banyoya sahip olabilirsiniz.
Bir başka yöntemde ise yine derin temizliğini yaptığınız ve artık kalmayan duşakabinin üzerinden su tutmayan spreylerle geçmeniz olacaktır. Suyun yüzeye tutunmasını engelleyen bu ürün, su lekelerinin oluşumunu en baştan engelleyecektir.