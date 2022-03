Duşakabindeki su lekelerinden eser kalmıyor! İşte 5 dakikada camları ayna gibi yapan yöntem

Her zaman ışıldayan bir duşakabine sahip olmak artık çok kolay

Banyonuzu temizlerken duşakabininizin derin temizliğini kireç sökücü yardımıyla hallettiniz ancak her zaman böyle kalması için ne yapmalısınız? Bu noktada deneyebileceğiniz birkaç farklı çözüm bulunuyor. İlk seçenek olarak her duştan sonra ılık, hatta sıcağa yakın bir suyla tüm duşakabinin üzerinden geçip ardından mikrofiber bezle kurulamanız yeterli olacaktır. Bu sayede su lekeleri daha kalıntı bırakmadan temizlenebilir ve her daim temiz bir banyoya sahip olabilirsiniz.

Bir başka yöntemde ise yine derin temizliğini yaptığınız ve artık kalmayan duşakabinin üzerinden su tutmayan spreylerle geçmeniz olacaktır. Suyun yüzeye tutunmasını engelleyen bu ürün, su lekelerinin oluşumunu en baştan engelleyecektir.