Duştaki pası anında silen yöntem! Kimyasallardan bile daha etkili…

Uzman, gazlı içeceklerin "yüksek asidik içeriği nedeniyle pas lekelerini çıkarmak için harika olduğunu" söyledi.Gazlı içeceği lekenin üzerine dökün ve yaklaşık 15 dakika kadar iyice işlemesini bekleyin, sert bir fırça ile ovun ve ardından su ile durulayın.

SİRKE

Beyaz sirke, pas lekelerini" herhangi bir yüzeyden "pratik ve etkili bir şekilde" çıkarmanın çevre dostu bir yoludur. Sadece lekenin üzerine püskürtün ve bir saatten az bir süre bekletin. Lekelere nüfuz ettikten sonra yüzeyi sert kıllı bir fırça ile ovalayın. Ardından suyla durulayın ve kurumasını bekleyin.