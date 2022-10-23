Duştaki pası anında silen yöntem! Kimyasallardan bile daha etkili…

Birçok insanın muzdarip olduğu bu durum karşısında ise uzmanların çeşitli önerileri bulunuyor.
DOMATES SOSU VE KETÇAP
Temizlik meraklısı Helena Enefer, lekeleri çıkarmak için ketçap kullanılmasını ve yüzeyi ovalamak için "ezilmiş folyo" kullanılmasını tavsiye etti. Farklı bir uzman ise, "Domates sosu yöntemini denemelisiniz" diyerek bunu destekledi.
İşin püf noktası, paslı metali bol miktarda domates sosu veya ketçap tabakasıyla köpürtmekten geçiyor. Malzemeyi yüzeyin üzerinde bes dakika bekleyin ve ardından kalıntıları almak için kağıt havlu kullanın.
Ketçap ve domates sosunda bulunan sirkeden gelen asetik asit içeriğine sahiptir. Asit içeriği sayesinde domates sosu, gümüş, pirinç ve bakırın parlatılması için de mükemmeldir.
Infinite Paving'den bir uzman olan Rowan Cripps, evdeki ürünleri kullanarak pas lekelerini çıkarmak için başka alternatifler paylaştı.
LİMON SUYU
Uzmanlar limon suyunun küçük pas lekeleri için şaşırtıcı derecede etkili bir seçenektir olduğunu söylüyor. Ancak en iyi sonuçları almak için, dairesel bir hareketle bir fırça ile temizlemeden önce yüzeyi 15 dakikaya kadar limon suyunda hafifçe ıslatmanız öneriliyor.
Bu, ovma fırçasıyla pasları çıkarmadan önce limon suyunun lekenin çoğunu çözülmesini sağlar. Asidik tortuyu suyla yıkayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.
GAZLI İÇECEKLER
Uzman, gazlı içeceklerin "yüksek asidik içeriği nedeniyle pas lekelerini çıkarmak için harika olduğunu" söyledi.Gazlı içeceği lekenin üzerine dökün ve yaklaşık 15 dakika kadar iyice işlemesini bekleyin, sert bir fırça ile ovun ve ardından su ile durulayın.
SİRKE
Beyaz sirke, pas lekelerini" herhangi bir yüzeyden "pratik ve etkili bir şekilde" çıkarmanın çevre dostu bir yoludur. Sadece lekenin üzerine püskürtün ve bir saatten az bir süre bekletin. Lekelere nüfuz ettikten sonra yüzeyi sert kıllı bir fırça ile ovalayın. Ardından suyla durulayın ve kurumasını bekleyin.
BULAŞIK SABUNU VE SU
Sadece bulaşık deterjanı kullanmak, bir yüzeydeki pas çok uzun süredir bulunmuyorsa temizlik konusunda işe yarayabilir. Ilık su ile bulaşık deterjanını karıştırıp yüzeye uygulayın. Kir gevşeyip su ile kolayca çıkarılıncaya kadar bir süre bekletin. Lekeler tamamen çıkmadıysa işlemi tekrar etmekten korkmayın.