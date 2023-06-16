Duvar Kağıdı Nasıl Silinir? Evde Duvar Kağıdı Nasıl Temizlenir?

Duvar kağıdı nasıl silinir konusu evinin duvarlarında bu malzemeden bulunan insanların bilmek istediği bir konudur. Çünkü sahip oldukları eşyanın uzun süre dayanmasını sağlamak isterler. Bunun içinse temizlik ve bakım çok önemlidir. Eğer sizde duvar kağıdınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız duvar kağıdı nasıl temizlenir öğrenmeniz gerekir. Şayet gerekli bakımı sağlayamazsanız zaman içinde karardığını veya renginin solduğunu fark edebilirsiniz. Bunun olmaması için duvar kağıdı nasıl silinir gelin hep beraber bakalım.

Duvar Kağıdı Nasıl Temizlenir?

Duvar kağıdı temizliği düzenli aralıklarla yapılması gereken bir işlemdir. Genellikle evlerin bir veya daha fazla duvarında bulunan duvar kağıtları eve ayrı bir hava katar. Bu duvar kağıtlarının uzun süre kullanışlı olması için temizliğine ve bakımına özen göstermek gerekir. Eğer duvar kağıdının bakımına önem verilmezse duvar kağıtları zaman geçtikçe kararır ve en sonunda kullanılmaz hale gelmiş olur. Duvar kağıdı temizliği belirli periyotlar halinde tozu alınarak yapılabilir.

Genellikle bu temizleme işleminde kullanılan bir yöntem duvar kağıdının elektrikli süpürge yardımı ile süpürülmesidir. Başta bu yöntem herkesin aklına yatmayabilir ancak etkili sonuç verdiği görülmüştür. Süpürme işlemine yukarı kısımdan başlanılması tozların aşağı indirilmesi açısından önemlidir. Bu sayede aşağı tarafta toplanan tozların temizliği daha kolay olur.

Eğer duvarda örümcek ağı oluşumu varsa yazarken dikkat edilmelidir. Çünkü genellikle örümcek ağları duvar kağıdına zarar verir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında fırça veya bez yardımı ile alınması daha kesin sonuçlar verir.

Duvar Kağıdı Nasıl Silinir?

Duvar kağıdındaki lekeleri yok etmek için evde bulunan malzemeler kullanılabilir. Duvar kağıdına yağ sıçradı ise bu lekeleri gidermek için su ve karbonat karışımı yapılarak duvara uygulanır. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra ıslak bir bez yardımı ile silinir. Arap sabunu ve su kullanılarak da yağ lekeleri çıkarılabilir. Ev hanımları çoğunlukla su ve deterjan karıştırarak duvar kağıdını silerler ve hepsi olumlu sonuç aldığını söyler. Eğer duvar kağıdının rengi solduysa su içerisine atılan karbonat sayesinde duvar kağıdını rengi açılabilir.

Karışımın bir sünger yardımı ile duvara sert darbeler uygulamadan yapılması gerekir. Eğer duvar kağıdında bulunan lekeler kişiyi zorluyorsa ve bu yöntemlerle sonuç alınamadıysa duvar kağıdı için üretilen özel spreyler kullanılabilir. Sprey duvar kağıdına uygulandıktan sonra dikey hareketler şeklinde silinir. Eğer yatay bir şekilde silme işlemi gerçekleştirirsiniz leke geniş alanlara yayılabilir. Bu da kişinin istemeyeceği bir durumdur.

Dairesel bir şekilde silme işlemi yapıldığında da duvar kağıdında lekeler kalabilir. Duvar kağıdı temizliği için gerekli ürünler kullandıktan sonra duru su ile tekrar silinmesi duvar kağıdının daha temiz olmasını sağlar.

Duvar Kağıdı Temizlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Duvar kağıdı temizliğinde hassas olmak duvar kağıdının yıpranmaması için önemli bir husustur. Duvar silerken sert darbeler uygulanabilir ancak duvar kağıdı temizliğin nazikçe yapılmalıdır. Kağıt tabanlı bir malzemeden yapıldığı için yoğun kimyasal içeren temizlik ürünlerinin kullanılması zararlı olabilir. Eğer kimyasal madde kullanılacaksa maddenin su ile seyreltilmiş olması gerekir.

Temizleme işlemi yaparken yumuşak bir bez veya sünger kullanımına dikkat edilmelidir. Duvar kağıtları çok hassas olduğu için yıpranabilir. Bu yüzden ilk etapta küçük bir kısmına deneme yapmak ve sonucu görmek önerilen bir durumdur. Kağıdın yapısının bozulup bozulmadığı kuruduktan sonra anlaşılır. Temizleme işlemi gerçekleştikten sonra kuruma aşaması için camların açık kalması gerekir.

Duvar kağıdı temizliğini çok sık yapılması önerilen bir eylem değildir. Ancak her mevsim geçişinde gerçekleştirmeye dikkat edilmelidir. Çok zaman geçirilen alanlarda duvar kağıdı temizliğinin yapılması ihmal edilmemelidir. Özellikle mutfaklarda pişen yemeğin kokusu duvar kağıdına silinebilir. Bu alanlarda temizliğin daha sık gerçekleştirilmesi mümkündür.

Duvar Kağıdı Temizliği İçin Kullanılan Malzemeler Nelerdir?

Duvar kağıdı temizliğinin evde bulunan malzemelerle yapılması iyi sonuçlar verir. Genellikle önerilen temizlik yöntemi ılık su ile bulaşık deterjanı veya arap sabunu kullanmaktır. Bu sayede duvar kağıdı köpüklenir ardından nemli bir bez ile silerek durulanır. Duvar kağıdına parlaklık kazandırmak için de ılık su dolu bir kaba sirke ekleyerek doğal temizleyici yapılabilir.